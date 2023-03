Calzoncini di patate farciti al gorgonzola, ricetta Daniele Persegani

Fantastici i calzoncini di patate ripieni di gorgonzola e mortadella, la ricetta di Daniele Persegani

Gran ricetta di Daniele Persegani, la ricetta dei calzoncini di patate farciti con il gorgonzola e la mortadella. Una golosa idea per mille momenti da condividere. Nell’impasto c’è anche la farina 00 che possiamo però sostituire con la fecola di patate. Sono ottimi davvero questi piccoli calzoni di patate farciti, una delle ricette E’ sempre mezzogiorno. Possiamo anche scegliere un ripieno diverso dal formaggio gorgonzola e la mortadella e possiamo preparare questa delizia rustica con largo anticipo. Sono calzoncini di patate fritti ma possiamo anche cuocerli in forno, solo che ovviamente saranno meno golosi. Per la panatura albume e fiocchi di patate, i fiocchi che si vendono in busta per fare velocemente il purè. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, le altre ricette di Antonella Clerici e Daniele Persegani. Appuntamento come sempre dal lunedì al venerdì a mezzogiorno su Rai 1.

Ricette E’ sempre mezzogiorno calzoni di patate ripieni di gorgonzola – Daniele Persegani

Ingredienti: 500 g di patate lessate, 2 uova, 100 g di farina 00, 40 g di fecola, 100 g di formaggio grattugiato, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, 250 g di gorgonzola dolce, 100 g di mortadella, 200 g di fiocchi di patate, olio di semi per friggere, sale e pepe

Preparazione: lessiamo le patate, le schiacciamo e fredde aggiungiamo i tuorli, sale, pepe, formaggio grattugiato, amalgamiamo. Uniamo la farina 00, la fecola di patate, volendo possiamo sostituire alla farina 00 la fecola di patate, prezzemolo tritato e lavoriamo il tutto.

Stendiamo l’impasto con il mattarello, spessore di 1 cm circa. Ritagliamo dei dischetti e al centro farciamo con un pochino di gorgonzola e mortadella. Richiudiamo e abbiamo le mezzelune. Passiamo i calzoni nell’albume sbattuto e poi nei fiocchi di patate. Friggiamo i calzoni in olio profondo e ben caldo. Facciamo dorare e scoliamo su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso.