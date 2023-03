Biscotti primavera, la ricetta di Natalia Cattelani

Che belli e che buoni i biscotti primavera di Natalia Cattelani, i biscotti a forma di fiore E' sempre mezzogiorno

Che belli e che buoni i biscotti primavera di Natalia Cattellani. Biscotti perfetti con due impasti, bianco e scuro, biscotti che sembrano davvero dei fiori e che completiamo con al centro le gocce di cioccolato. Basta osservare la foto, i biscotti fiore di Natalia Catelani per intuire già il procedimento. Facciamo dei dischetti bianchi, delle palline al cioccolato e poi tutto è davvero molto semplice. Possiamo anche decorare i biscotti primavera di E’ sempre mezzogiorno ottenendo creazioni ancora più belle da vedere. Non perdete questa e le altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno, ecco come si fanno i biscotti a forma di fiore di Nat Cattelani, la ricetta da eseguire anche con i nostri bambini.

Biscotti primavera ricetta Natalia Cattelani – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 300 g di farina 0, 150 g di burro, 1 tuorlo 110 g di yogurt greco, 130 g di zucchero a velo, ½ cucchiaino di lievito per dolci

Per la parte al cacao: 20 g di cacao amaro, 30 g di cioccolato fondente grattugiato, 1 cucchiaino di caffè in polvere, 30 ml di caffè, gocce di cioccolato, latte

Preparazione: nella ciotola lavoriamo la farina con il burro a pezzetti, lavoriamo con la punta delle dita ottenendo un composto sabbioso. Versiamo anche lo zucchero a velo e il lievito per dolci, lavoriamo e aggiungiamo adesso il tuorlo, lo yogurt greco e completiamo l’impasto ottenendo un panetto liscio.

Dal panetto prendiamo circa 250 grammi di impasto a cui aggiungiamo il cioccolato fondente grattugiato, il cacao in polvere, il caffè espresso e la polvere di caffè. Impastiamo e otteniamo il panetto che avvolgiamo nella pellicola e facciamo riposare in frigo per 30 minuti. Lo stesso facciamo con il panetto bianco.

Dal panetto chiaro e al cioccolato otteniamo 18 palline. Le palline chiare le stendiamo con il mattarello e otteniamo dischi sottili. La pallina al cacao la disponiamo sui dischetti bianchi, in questo modo avvolgiamo la pallina scura nell’impasto chiaro. adesso schiacciamo con la mano e abbiamo di nuovo un dischetto che esternamente sarà bianco, internamente scuro. Incidiamo i lati con il coltello e otteniamo sei petali. schiacciamo ogni petalo creando le punte dei petali. Al centro di ogni fiore pressiamo leggermente poi spennelliamo con il latte e versiamo nell’incavo le gocce di cioccolato. Disponiamo i biscotti sulla teglia foderata con la carta forno e mettiamo in forno statico a 170 ° per 30 minuti.