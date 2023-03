Gallettes Bretonne, la ricetta biscotti e crema di Chloe Facchini

Golosi i biscotti di Chloe Facchini, la ricetta Gallettes Bretonne da E' sempre mezzogiorno

La ricetta dei biscotti francesi di Chloe Facchini, la ricetta delle Gallettes Betonne dalle nuove ricette dolci E’ sempre mezzogiorno. E’ un dolce delizioso, sono i biscotti che possiamo preparare davvero in poco tempo, l’impasto e facile e in più vanno serviti con la deliziosa crema al limone. E’ una delle tante ricette francesi che Chloe Facchini ci regala nel programma del mezzogiorno di Antonella Clerici. Gallettes Bretonne e nell’impasto facciamo attenzione perché dobbiamo mettere il burro salato, per il resto è tutto molto semplice. Facciamo cin cura anche la griglia che caratterizza la superficie di questi deliziosi biscotti francesi. Ecco la ricetta di Chloe Facchini e non perdete le altre golose idee su Rai 1 con Antonella Clerici.

Ricette Chloe Facchini E’ sempre mezzogiorno – Biscotti francesi con crema

Ingredienti per l’impasto: 250 g di farina 00, 8 g di lievito per dolci, 150 g di zucchero, 1 uovo, 1 albume, 125 g di burro salato

Per dorare: 1 tuorlo, acqua

Per la crema: 3 limoni, 3 uova, 2 tuorli, 220 g di zucchero, 100 g di burro, 30 g di amido di mais

Preparazione: lavoriamo la farina con il burro freddo a pezzetti, lavoriamo con la punta delle dita, otteniamo un composto sabbioso; aggiungiamo lo zucchero e il levito per dolci, facciamo attenzione perché il lievito va setacciato. Impastiamo aggiungendo anche l’uovo intero e l’albume. Otteniamo il panetto che avvolgiamo nella pellicola e mettiamo 30 minuti in frigo.

L’impasto freddo lo stendiamo con il mattarello, ci aiutiamo con un po’ di farina, otteniamo lo spessore di 1 cm circa. Usiamo il coppapasta per ritagliare i biscotti, li disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Per decorarli schiacciamo con una forchetta su ogni biscotto e disegniamo una griglia. Spennelliamo i biscotti con il tuorlo sbattuto con poche gocce d’acqua. Mettiamo in forno statico a 180° per 15 minuti.

Prepariamo la crema e nel pentolino versiamo il succo dei limoni con il burro e la scorza grattugiata di limoni, scaldiamo. In una ciotola invece lavoriamo lo zucchero con i tuorli, aggiungiamo anche l’amido di mais e lavoriamo ancora, aggiungiamo un po’ della miscela calda di succo di limone e burro, mescoliamo e poi versiamo tutto nel pentolino. Facciamo addensare mescolando sempre. Facciamo raffreddare la crema in un contenitore ampio e con la pellicola a contatto.

Serviamo i biscotti francesi con la crema al limone.