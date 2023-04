Uovo di Pasqua di frutta, ricetta Natalia Cattelani

Una torta di pasta sfoglia a forma di uovo per Pasqua, un dolce crema e frutta, la ricetta di Natalia Cattelani

Che bello l’uovo di frutta, l’uovo di Pasqua di Natalia Cattelani. E’ una torta ma in realtà è molto semplice perché usiamo la pasta sfoglia già pronta, farciamo con la crema e poi decoriamo con la frutta fresca, spennelliamo con la gelatina o scegliendo la parte lucida suggerita da Natalia Cattelani ed ecco che il dolce di Pasqua è pronto. Può anche essere un modo molto carino per servire la frutta, frutta e crema e un p’ di pasta sfoglia golosa. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, le nuove ricette di Pasqua, ricette dolci e molto semplici. Ecco come si fa l’uovo di crema e frutta di Natalia Cattelani.

Ingredienti: 2 rotoli di pasta sfoglia rettangolari, 50 g di zucchero, 1 albume

Per la crema al cioccolato bianco: 5 tuorli, 120 g di zucchero, 60 g di amido di mais, 600 ml di latte, la scorza di 1 limone, 250 g di cioccolato bianco

Per decorare: 200 g di fragole, 5 fette di ananas, 3 kiwi, 2 mandarini, 100 g di mirtilli

Per lucidare: 1 cucchiaio di confettura chiara, 1 cucchiaio di zucchero, 1 cucchiaio di acqua

Preparazione: abbiamo già la sfoglia quindi iniziamo dalla crema e scaldiamo quasi tutto il latte con la scorza di limone. In una ciotola tuorli e zucchero e lavoriamo bene, aggiungiamo amido di mais, mescoliamo bene e aggiungiamo il latte freddo avanzato, mescoliamo e adesso possiamo aggiungere tutto il latte caldo, mescoliamo subito e mettiamo di nuovo tutto sul fuoco. Fiamma bassa, mescoliamo sempre e facciamo addensare. Togliamo dal fuoco, uniamo il cioccolato bianco tritato, facciamo sciogliere mescolando. Versiamo la crema nella sacca da pasticcere e facciamo raffreddare.

Il rotolo di sfoglia rettangolare lo spennelliamo con l’albume, aggiungiamo sopra l’altra sfoglia, facciamo aderire bene. Ritagliamo la forma di un uovo. Bucherelliamo la sfoglia, spennelliamo con albume e aggiungiamo un bel po’ di zucchero semolato. Disponiamo sulla teglia e copriamo con carta forno perché sopra mettiamo un’altra teglia, in questo modo teniamo pressata la sfoglia. Mettiamo così in forno a 200° per circa 20 minuti, si deve dorare bene.

Facciamo raffreddare e sull’uovo creiamo ciuffi di crema. Adesso decoriamo con la frutta ben tagliata seguendo la foto o la nostra fantasia. Completiamo con la parte lucida che creiamo mescolando una confettura chiara con zucchero e acqua. Spennelliamo sulla frutta.