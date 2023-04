Ricette di Pasqua: saccottino di crêpes con sorpresa di Fabio Potenzano

La ricetta di Pasqua del saccottino di crêpes con sorpresa, il primo piatto di Fabio Potenzano da E' sempre mezzogiorno

Tante le ricette di Pasqua da non perdere e questa volta la ricetta è di Fabio Potenzano dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Saccottini con sorpresa , la ricetta di un promo piatto perfetto per Pasqua, non solo perché un piatto goloso ma anche perché davvero nel ripieno c’è la sorpresa, che ovviamente mangiamo. Possiamo anche scegliere una farcia diversa per questi fagottini di Fabio Potenzano ma la sorpresa deve essere quella, riconoscibile da tutti perché è Pasqua. Ecco la ricetta dìda E’ sempre mezzogiorno e non perdete l’appuntamento di domani su Rai 1.

Ricette di Pasqua E’ sempre mezzogiorno – saccottino di crepes Fabio Potenzano

Ingredienti per le crepes: 250 ml di latte, 100 g di farina 00, 2 uova piccole, noce moscata, sale e pepe

Per il ripieno:500 g di ricotta di pecora fresca asciutta, 200 g di spinaci lessi, 50 g di formaggio grattugiato, sale e pepe, 8 tuorli d’uovo

Per la salsa al formaggio: 250 ml di latte, 20 g di burro, 20 g di farina 00, 50 g di formaggio grattugiato

Per completare: 2 foglie di porro intere, 30 g di burro, 30 g di formaggio grattugiato, un mazzetto di spinacino fresco

Preparazione: iniziamo dalle crepes e nella ciotola versiamo la farina aggiungendo a filo il latte, mescoliamo con la frusta a mano. Aggiungiamo adesso le uova già sbattute a parte, sale, pepe, noce moscata e mescoliamo ancora. Dobbiamo ottenere una pastella liscia. Copriamo il composto e facciamo riposare per minimo 20 minuti. Scaldiamo bene una padella sciogliendo anche un pezzetto di burro, versiamo un mestolo di pastella, otteniamo la prima crepes facendola cuocere su entrambi i lati. Continuiamo con le altre crepes, ricordando di aggiungere ogni tanto un pezzetto di burro.

Per fare il ripieno lavoriamo la ricotta con sale, pepe, formaggio grattugiato e poi aggiungiamo anche gli spinaci che abbiamo già lessato e ben strizzato ma anche tritato col coltello, amalgamiamo bene il tutto.

Per la salsa: nel pentolino sciogliamo il burro e aggiungiamo la farina, mescoliamo e facciamo un po’ rosolare; solo dopo aggiungiamo il latte e sempre mescolando portiamo a bollore. Togliamo dal fuoco e aggiungiamo il formaggio grattugiato.

Su ogni crespella disponiamo due cucchiaiate di ripieno ma al centro del ripieno creiamo un incavo lì inseriamo un tuorlo crudo, Che copriamo con un po’ di ripieno. Adesso richiudiamo ogni singola crespella formando un saccottino, Leghiamo il saccottino con una strisciolina di porro ma in assenza possiamo anche chiudere con altro.

Disponiamo i saccottini sulla teglia aggiungiamo sopra il burro fuso, completiamo col formaggio grattugiato e mettiamo in forno a 180 ° per 15 minuti. Serviamo i saccottini sulla salsa.