Ricette di Pasqua Fulvio Marino: bauletto pasquale

Delizioso il bauletto pasquale, il dolce perfetto per Pasqua, una delle ricette di Fulvio Marino da E' sempre mezzogiorno

La ricetta del bauletto pasquale di Fulvio Marino, una delle ricette di Pasqua E’ sempre mezzogiorno da non perdere. La ricetta del bauletto dolce con un ripieno di arancia e limone ma dentro c’è anche un bel po’ di burro. Quindi, un bauletto soffice e dolce, delizioso per la colazione di Pasqua e perfetto anche per Pasquetta. Come sempre le ricette di Fulvio Marino su Rai 1 sono spiegate nel dettaglio e questa ricetta del bauletto pasquale prevede anche la deliziosa glassa che possiamo utilizzare anche per altre ricette dolci. Ecco come su fa un dolce di pasqua perfetto anche da regalare, perfetto per tutta la famiglia.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Bauletto pasquale

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina 0 forte, 125 g di uova, 75 ml di acqua, 50 ml di latte, 25 g di limoncello, 90 g di zucchero, 10 g di lievito di birra, 25 g di burro, 10 g di sale

Per il ripieno: 100 g di burro, 150 g di arancia candita, scorza di 2 arance, scorza di 1 limone

Per la glassa: 80 g di zucchero a velo, 50 g di farina di mandorle, 2 albumi

Per decorare: mandorle, granella di zucchero

Preparazione: versiamo 75 g di farina e 75 g di acqua nella ciotola, aggiungiamo anche 1 g di lievito fresco di birra sbriciolato. Lasciamo da parte 5 ore a temperatura ambiente e coperto.

Trascorse le 5 ore aggiungiamo al composto la farina rimasta le uova già sbattute, quasi tutto il latte e iniziamo a mescolare. Aggiungiamo anche il lievito fresco di birra sbriciolato ovvero i rimanenti grammi, il limoncello e lavoriamo il tutto. Aggiungiamo il sale e il latte avanzato e continuiamo ad impastare. Facciamo riposare per 10 minuti e poi aggiungiamo anche il burro morbido ma un poco alla volta, completiamo l’impasto. Copriamo e facciamo lievitare 8 ore in frigo.

In una ciotola lavoriamo il burro con la scorza grattugiata di limone e arance punto con il mattarello stendiamo l’impasto freddo ha uno spessore di circa 1 cm. Sull’impasto spalmiamo il burro appena lavorato e aggiungiamo anche i canditi d’arancia tagliati a pezzettini. Arrotoliamo dal lato lungo e inseriamo il rotolo nello stampo da plumcake imburrato. Facciamo lievitare coperto per circa due ore.

Per la glassa lavoriamo gli albumi con lo zucchero a velo e la farina di mandorle, spalmiamo la glassa sul bauletto ma senza schiacciare. Completiamo con granella di zucchero e mandorle. Mettiamo in forno a 180 ° per 45 minuti ma gli ultimi minuti copriamo il dolce con la carta alluminio.