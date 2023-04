Supplì asparagi e piselli con uova sode, ricetta di Sergio Barzetti per Pasqua

Gustosi supplì asparagi e piselli con uova sode, la ricetta di Pasqua di Sergio Barzetti

La ricetta dei supplì con le uova sode, la ricetta di Sergio Barzetti da aggiungere alle nuove ricette di Pasqua. Puntata del 5 aprile 2023 per E’ sempre mezzogiorno e le ricette di Pasqua non bastano mai, questi suppllì di riso con asparagi e piselli e uova sode di quaglia sono perfetti anche per Pasquetta. Possiamo preparare i supplì di riso di Barzetti anche in anticipo. Prepariamo il risotto e lo facciamo raffreddare, prepariamo le palline di riso e le farciamo e magari poco prima friggiamo il tutto. Possiamo accompagnare con delle verdure, con una insalatina, delle patatine fritte, del cicorino da taglio. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Supplì con uova sode di Sergio Barzetti

Ingredienti per i supplì: 400 g di riso S.Andrea, 300 g di asparagi verdi, 200 g di piselli, 6 uova bianche, 16 uova di quaglia, brodo vegetale, 350 g di caciocavallo, 50 g di formaggio grattugiato, 1 mazzetto di dragoncello, sale e pepe

Per la pastella: 300 g di farina di mais fine, gallette di riso, 400 ml di acqua, 2 l di olio di girasole per friggere

Per completare: 2 mazzetti di cicorino da taglio

Preparazione: con il brodo vegetale e senza soffritto cuociamo il riso, poco prima della cottura aggiungiamo i piselli freschi, le punte di asparagi tagliate a pezzetti e completiamo la cottura. Togliamo dal fuoco e aggiungiamo il caciocavallo grattugiato e il formaggio grattugiato, in questo modo mantechiamo il risotto. Aggiungiamo anche le uova sode sbriciolate, mescoliamo e facciamo raffreddare del tutto.

Con il composto ben raffreddato formiamo delle palline da circa 100 grammi. Farciamo ogni pallina con un uovo sodo, in questo caso un uovo di quaglia, aggiungiamo anche il caciocavallo tritato e dragoncello, richiudiamo bene il supplì.

prepariamo la pastella con farina di mais e acqua, dovrà essere abbastanza liquida. Passiamo i supplì nella pastella e poi nella panatura, in questo caso gallette di riso frullate. Friggiamo in olio profondo e ben caldo, scoliamo su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso. Serviamo o decoriamo con del cicorino.