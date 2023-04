Ricette di Pasqua, uova km 0 di Davide Nanni

La ricetta di Pasqua dei cestini con le uova, un'idea di Davide Nanni

Per le ricette di Pasqua i cestini con le uova di Davide Nanni. La ricetta E’ sempre mezzogiorno per Pasqua delle uova km 0. Niente carne e nessuna difficoltà nel preparare questi cestini fatti con le zucchine, le carote e le patate. Al centro mettiamo un uovo intero e poi completiamo la cottura in forno. Doppia cottura per i cestini di Pasqua, fritti e poi al forno. Completiamo la ricetta di Davide Nanni preparando la fonduta e lessando gli agretti. Non ci resta che scoprire nel dettaglio la ricetta, un’idea perfetta perché a Pasqua le uova non possono mancare.

Ricette do Pasqua E’ sempre mezzogiorno Davide Nanni – Cestini con uova

Ingredienti: 4 uov, 4 carote grandi, 3 zucchine, 1 patata grande, 100 g di fecola di patate, 50 ml di acqua frizzante, 2 mazzi di agretti, 1 l di olio di semi, Olio evo, 1 limone, sale e pepe

Per la fonduta: 130 g di primo sale di pecora, 100 g di panna

Preparazione: tagliamo le carote a strisce sottili con il pelapatate, facciamo lo stesso con zucchine e patate, mettiamole tutte insieme e aggiungiamo la fecola di patate, sale, pepe e acqua frizzante, mescoliamo con delicatezza e teniamo da parte 15 minuti.

Il composto di verdure lo inseriamo nel coppapasta, pressiamo e creiamo un cestino. Disponiamo con tutto il coppapasta nella padella con due dita di olio e facciamo friggere bagnando di continuo con l’olio bollente, usiamo un cucchiaio. Non giriamo i cestini.

Disponiamo i cestini sulla teglia, senza il coppapasta. Al centro apriamo un uovo. Mettiamo in forno 10 minuti a 180°.

Prepariamo la fonduta: il primo sale lo tagliamo a pezzetti e mettiamo con la panna nel pentolino, fiamma bassa e facciamo sciogliere.

Lessiamo gli agretti e condiamo con sale, olio e succo di limone.

Serviamo i cestini sugli agretti e sopra versiamo la fonduta.