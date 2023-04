Antonio Paolino, la ricetta della colomba casalinga

La ricetta della colomba fatta in casa da Antonio Paolino per E' sempre mezzogiorno

Tante le ricette di Pasqua da E’ sempre mezzogiorno ma la ricetta della colomba casalinga non può mancare. E’ la ricetta suggerita da Antonio Paolino, la ricetta di Pasqua che possiamo davvero seguire tutti. Dopo la torta al formaggio di Fulvio Marino oggi non possiamo perdere la ricetta di Pasqua per fare la colomba. E’ la colomba fatta in casa a cui davvero non manca nulla nemmeno una deliziosa decorazione con gli ovetti colorati, la glassa e le mandorle. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici dal lunedì al venerdì su Rai Uno. Ecco come si prepara un’ottima colomba casalinga, la colomba fatta in casa da Antonio Paolino.

Ricette E’ sempre mezzogiorno colomba casalinga – Antonio Paolino

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina Manitoba, 130 g di zucchero semolato, 50 ml di latte, 50 g di acqua, 3 uova intere, 1 tuorlo, 160 g di burro morbido, 20 g di lievito di birra fresco, 10 g di sale, 100 g di buccia d’arancia candita

Per il mix aromatico: Buccia grattugiata di 2 arance, Buccia grattugiata di 2 limoni, 40 g di miele millefiori, 30 g di estratto di vaniglia

Per la glassa: 2 albumi, 50 g di mandorle pelate, 100 g di zucchero semolato, 15 g di amido di mais, 10 g di farina di mais fumetto

Per ultimare: 50 g di mandorle con pelle, 50 g di granella di zucchero, 50 g di panna montata, 5 uova confetto colorate, 15 g di zucchero a velo

Preparazione: iniziamo col mix aromatico e frulliamo la scorza di arancia e limone con miele ed estratto di vaniglia.Nella ciotola rompiamo le 3 uova intere, aggiungiamo lo zucchero, l’acqua, un tuorlo e il latte. In un’altra ciotola versiamo la farina forte con il lievito fresco di birra sbriciolato, mescoliamo e aggiungiamo il composto con le uova e anche il mix aromatico. Se usiamo la planetaria impastiamo per 10 minuti poi aggiungiamo il burro un po’ alla volta a pezzetti e a temperatura ambiente. Impastiamo ancora e aggiungiamo il sale, impastiamo per 5 minuti, solo alla fine aggiungiamo i canditi. Disponiamo il composto in una ciotola, copriamo e lasciamo lievitare per un’ora a temperatura ambiente.

Adesso dividiamo l’impasto in tre parti, due devono essere da 250 grammi. Nello stampo da colomba disponiamo la parte più grossa dell’impasto al centro e le due parti più piccole saranno le ali. Copriamo e facciamo lievitare in forno per due ore con la luce accesa ma aggiungendo anche un pentolino pieno di acqua sulla base del forno.

Frulliamo la farina di mais con zucchero, albumi, amido e mandorle. Spalmiamo questa glassa sulla colomba. completiamo con le mandorle intere e mettiamo in forno a 170 ° per un’ora al centro del forno. Togliamo dal forno e facciamo raffreddare, spolveriamo con lo zucchero a velo e decoriamo con gli ovetti colorati.