Anna Moroni prepara lo sformato di grana padano, Ricette all’italiana 7 giugno 2019

Che bontà le Ricette all’italiana di oggi 7 giugno 2019, la ricetta dello sformato di gara padano di Anna Moroni, la ricetta con cui la maestra in cucina ha deliziato tutti. Pochi passaggi, pochi ingredienti ma un risultato ottimo, un secondo piatto o anche un aperitivo o un antipasto perfetti se lo sformato lo tagliamo a pezzi piccoli. Ancora una volta con le nuove Ricette all’italiana Anna Moroni è riuscita a convincerci. Di certo proveremo questa ricetta dello sformato di formaggio grana padano. Oltre al grana abbiamo bisogno della ricotta, poi ovviamente uova, un pochino di latte, sale e pepe e niente altro. Facciamo attenzioni a non esagerare con il sale ma facciamo attenzione anche a non smontare gli albumi quando li aggiungiamo al resto. Inoltre, occhio alla cottura, di certo deve essere in forno a bagnomaria, per il resto seguite tutti i passaggi della ricetta di oggi di Anna Moroni.

LA RICETTA DELLO SFORMATO DI GRANA PADANO DI ANNA MORONI DA RICETTE ALL’ITALIANA 7 GIUGNO 2019

Ingredienti sformato grana padano di Anna Moroni: 250 g grana padano, 5 uova, 150 g ricotta, 70 ml di latte, sale e pepe

Preparazione sformato grana padano Ricette all’italiana: iniziamo separando i tuorli dagli albumi. In una ciotola montiamo gli albumi a neve ferma con un pizzico di sale. A parte e con la frusta a mano lavoriamo i tuorli con la ricotta, un pizzico di pepe, il formaggio grana grattugiato e il latte. Mescoliamo bene il tutto poi con la spatola e aggiungiamo gli albumi a neve, lo facciamo con delicatezza per non smontarli e li aggiungiamo solo un cucchiaio alla volta. Otteniamo un composto omogeneo che versiamo nella teglia da plumcake che già abbiamo imburrato e infarinato. Disponiamo la teglia a sua volta in una teglia più larga che riempiamo con l’acqua. Quindi cuociamo a bagnomaria in forno già caldo a 160-170 gradi statico per circa 1 ora. Facciamo attenzione a non far bruciare lo sformato ma sopra si dovrà formare una golosa crosticina.