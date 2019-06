La ricetta di Anna Moroni dei bomboloni col salame da Ricette all’italiana

Che meraviglia la ricetta dei bomboloni col salame di Anna Moroni, sono i bomboloni salati che faranno impazzire tutti. E’ una delle Ricette all’italiana che oggi 7 giugno 2019 Anna Moroni ha proposto nella sua nuova cucina di rete 4. La ricetta dei bomboloni salati con il ripieno di salame di Anna Moroni, la ricetta che dovete provare. Il consiglio è di far lievitare benissimo l’impasto e poi far lievitare anche i bomboloni. Inoltre, l’olio deve essere caldo a 170 gradi e non deve mai superare questa temperatura, avremo così i bomboloni fritti in modo perfetto. Ecco da Ricette all’italiana la ricetta di Anna Moroni dei bomboloni con il salame.

LA RICETTA DEI BOMBOLONI SALATI DI ANNA MORONI – BOMBOLONI CON SALAME DA RICETTE ALL’ITALIANA

Ingredienti bomboloni col salame ricette all’italiana: 200 g patate lesse, 600 ml latte, 1 cubetto di lievito di birra, 300 g farina 0, 200 g farina manitoba, 1 uovo, 40 g margarina, 1 cucchiaino di zucchero, 200 g salame cacciatore, sale

Preparazione bomboloni con salame di Anna Moroni: lavoriamo l’impasto a mano o nella ciotola e uniamo le due farine, 0 e manitoba. A parte facciamo sciogliere il lievito nel latte tiepido o a temperatura ambiente, uniamo un cucchiaino di zucchero, l’uovo sbattuto e la patata già lessata e schiacciata ma fredda quando la utilizziamo. Lavoriamo il tutto e uniamo la margarina o il burro o lo strutto, aggiungiamo poi tutto alle farine, mescoliamo e poi impastiamo, inseriamo anche il sale. Impastiamo e otteniamo un panetto liscio e omogeneo che facciamo lievitare, deve triplicare il suo volume.

Stendiamo il composto lievitato sul piano infarinato, usiamo il mattarello, otteniamo uno spessore ci circa mezzo cm. Ritagliamo dei dischetti con un coppapasta. Al centro di ognuno disponiamo i cubetti di salame e richiudiamo l’impasto sul ripieno, sigilliamo bene, diamo la forma della sfera liscia. Disponiamo sulla teglia con la carta forno e copriamo, facciamo lievitare ancora, circa mezz’ora. Scaldiamo abbondante olio di semi e immergiamo i bomboloni, facciamo friggere prima a fiamma bassa e poi più alta, dobbiamo far dorare bene, adagiamo su carta da cucina.