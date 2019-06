Samya chiude Mattino Cinque con la ricetta della torta al profumo d’estate

Nella puntata di Mattino 5 in onda oggi abbiamo visto una nuova ricetta di Samya. La bravissima attrice marocchina che ha la sua rubrica nel programma di Canale 5 ha salutato tutto il pubblico che la segue da tempo con passione. E lo ha fatto con una ricetta molto buona: torta al profumo d’estate nell‘ultima puntata di Mattino Cinque in onda il 7 giugno 2019. Samya ha anche dato l’arrivederci alla prossima edizione del programma. Ha salutato il suo pubblico dicendo ce passerà la sua estate a scovare altre golose ricette per i telespettatori che seguono la sua rubrica sempre con grandissimo affetto.

Non ci resta quindi che prendere appunti per preparare la ricetta vista oggi su Canale 5.

RICETTE SAMYA DA MATTINO 5: PREPARIAMO LA RICETTA DELLA TORTA AL PROFUMO D’ESTATE

Ecco gli ingredienti che ci servono per la torta al profumo d’estate: 3 pesche noci, 100 g lamponi, 60 g farina manitoba, 50 g fecola di patate, 100 g zucchero, 100 g burro, 2 uova, 1 bustina di lievito per dolci, sale, zucchero a velo

Iniziamo la preparazione della torta lavando per bene la nostra frutta. Tagliamo poi le pesche noci a spicchi.

Prepariamo l’impasto. Dividiamo gli albumi dai tuorli delle uova. Montiamo a neve gli albumi con un pizzico di sale. A parte, lavoriamo con le fruste elettriche i tuorli con lo zucchero ed il burro fuso. Quando lo zucchero si è sciolto, aggiungiamo la farina miscelata al lievito per dolci, poca per volta, e la fecola di patate. Mescoliamo il tutto per bene, quindi incorporiamo delicatamente gli albumi a neve.

Prendiamo una tortiera, in questo caso Samya ne ha usata una a forma di cuore, e dopo averla burrata e infarinata, mettiamo dentro l’impasto. Sulla superficie mettiamo i pezzettoni di frutta e anche i lamponi a nostro piacimento. Teniamo alcuni lamponi da parte per la decorazione finale.

Cuociamo in forno preriscaldato e statico a 170° per 30 minuti. Una volta fredda, la decoriamo con zucchero a velo e lamponi.

Appuntamento a settembre con le nuove ricette di Samya.