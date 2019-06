Ultima puntata di Mattino 5 e arrivederci a settembre: i saluti di Federica Panicucci e Francesco Vecchi

Ultima puntata di Mattino 5 in onda il 7 giugno 2019 e ultima puntata in compagnia di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, almeno per questa edizione. I due conduttori infatti hanno annunciato, dopo i ringraziamenti e i saluti di rito che saranno sempre loro a guidare la prossima edizione del programma di Canale 5.

ULTIMA PUNTATA DI MATTINO 5 CON I SALUTI E L’ARRIVEDERCI A SETTEMBRE

“Stagione felicissima per quello che riguarda gli ascolti per cui dobbiamo ringraziare per prima cosa il pubblico che ci segue e ovviamente dobbiamo ringraziare tutte le persone che lavorano con noi” ha detto Federica Panicucci applaudendo tutte le persone che insieme a lei e a Francesco hanno lavorato. Una grande famiglia che oggi festeggia una fortunata edizione di Mattino 5 che ha saputo conquistare la fiducia del pubblico della rete e portare ogni giorno a casa, ottimi risultati.

“Salutiamo e ringraziamo tutti i nostri giornalisti, sono meravigliosi e straordinari va a loro il nostro grazie” hanno detto i due conduttori di Mattino 5 felicissimi per questa edizione del programma.

Tantissimi anche i ringraziamenti fatti da Francesco Vecchi che ha voluto avere al suo fianco le persone che hanno lavorato a stretto contatto con lui. Lo stesso ha fatto Federica Panicucci portando a centro studio tutte le persone che hanno lavorato per il successo di questa strepitosa edizione di Mattino 5. Dal trucco al parrucco passando per chi si prende cura del pubblico in studio, regia, ufficio stampa, cameram: tantissimi i ringraziamenti fatti dai due conduttori che di certo possono essere felici di come si è chiusa questa edizione del programma Mediaset, una edizione davvero da record.

FEDERICA PANICUCCI BALLA CON IL SUO MARCO NELL’ULTIMA PUNTATA DI MATTINO 5

Saluti poi ai dirigenti di Mediaset e ringraziamenti per tutto l’appoggio in questa edizione.

Vi ringraziamo di cuore per questa stagione fantastica di #Mattino5!

Vi auguriamo una buona estate e naturalmente vi aspettiamo a settembre! ❤️ pic.twitter.com/C0daF36XzH — Mattino5 (@mattino5) June 7, 2019

“Ci rivediamo il 9 settembre qui su Canale 5” ha detto la Panicucci baciando Francesco Vecchi. I due conduttori sono quindi pronti per tornare a settembre: squadra che vince non si cambia e a quanto pare, Mediaset punterà ancora una volta su loro due.