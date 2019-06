Federica Panicucci chiude Mattino 5 ballando con il suo Marco: è pazza d’amore (VIDEO)

E’ tempo di saluti per il pubblico di Mediaset. Oggi 7 giugno 2019 in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Mattino Cinque con Federica Panicucci e Francesco Vecchi; una puntata dal sapore estivo sopratutto nella parte finale del programma dedicata all’estate, alle mode, ai tormentoni, alle coppie che sono nate negli ultimi mesi ma anche alla musica. In studio infatti, Mariano Apicella, ha deliziato tutti con la sua musica. E proprio sulle note di una dolce canzone d’amore, Federica Panicucci ha ballato con il suo compagno Marco Bacini. L’imprenditore era stato già inquadrato in precedenza dal regista di Mattino 5. La Panicucci infatti lo aveva accusato di distrarla! I due sono innamoratissimi e non fanno nulla per nasconderlo anche se chiaramente Marco non si aspettava di essere chiamato a centro studio in diretta! La Panicucci invece, sulle note di una canzone d’amore lo ha invitato a ballare con lei. Bacini, visibilmente emozionato, ha cercato di sottrarsi al ballo ma alla fine ha dovuto cedere e ha ballato insieme a Federica per un dolcissimo momento romantico che chiude questa edizione di Mattino Cinque che ci ha ridato una Panicucci molto più rilassata rispetto a quella che abbiamo visto nella passata edizione.

Sarà anche merito dell’amore? Sicuramente si!

FEDERICA PANICUCCI E MARCO BACINI: BALLO ROMANTICO PER SALUTARE MATTINO 5

La conduttrice, con un bellissimo abito floreale, si è lasciata andare sulla musica e sulle note romantiche di Apicella. Un tantino meno felice di tutto questo Marco che però si è prestato regalando a tutto il pubblico un momento molto romantico.

E sulle note di questa canzone non può mancare un ballo romantico tra due innamorati 😍#Mattino5@fede_panicucci pic.twitter.com/CSSlXAzg6j — Mattino5 (@mattino5) June 7, 2019

Che voto diamo a questa coppia? Sicuramente un 10 e lode. I due infatti sono innamorati e felici e trasmettono tutto il loro amore anche a chi dall’esterno li segue! Mille di questi balli e momenti felici!

Mattino Cinque torna a settembre con una nuova edizione pronta a riconquistare il pubblico di Canale 5.