Ricette all’italiana di Anna Moroni, la pizza gorgonzola e pere con mozzarella e asparagi

La ricetta della pizza lombarda di Anna Moroni da Ricette all’italiana oggi 8 giugno 219, la ricetta della pizza con gorgonzola, pere, cannella, asparagi e altro, la pizza di Gegè. Sono tante le ricette all’italiana da copiare e tante le ricette per le pizze di Anna Moroni. Gegè nella cucina di Ricette all’italiana ci delizia con nuove idee, nella puntata di oggi, la puntata del sabato con Anna Moroni e Davide Mengacci, ha suggerito la golosa pizza per chi adora pere e formaggio, pere e gorgonzola. Ecco dalle nuove ricette di Anna Moroni la ricetta per fare la pizza lombarda, la pizza di Anna Moroni e Gegè dalla cucina di Rete 4.

RICETTE ALL’ITALIANA LA PIZZA LOMBARDA DI GEGE’ E ANNA MORONI

Ingredienti pizza lombarda di Anna Moroni: Impasto: 700 g farina 0, 300 g farina di grano saraceno, 700 ml acqua, 25 g sale, 2 g lievito, 20 g olio – Condimento: 100 g asparagi bianchi, 1 pera, 1 mozzarella, 100 g gorgonzola, cannella, sale, 1 noce di burro

Preparazione pizza lombarda da Ricette all’italiana: prepariamo l’impasto a mano o con l’aiuto della planetaria e nella ciotola versiamo la farina 0, la farina di grano saraceno, il lievito fresco e sbriciolato, aggiungiamo l’acqua un po’ alla volta mescolando. Appena l’impasto si forma aggiungiamo il sale e l’olio e aggiungiamo il resto dell’acqua, impastiamo e poi copriamo la ciotola, facciamo lievitare per 12 ore in frigo.

Tagliamo a fettine sottile le pere che facciamo caramellare in padella con una noce di burro, un pizzico di sale e la cannella in polvere. Lessiamo gli asparagi a rondelle e poi li ripassiamo in padella per qualche minuto con una noce di burro. Adesso facciamo riposare l’impasto a temperatura ambiente e poi lo allarghiamo sul piano aiutandoci con la farina di mais o con la semola. Disponiamo la pizza nella teglia rettangolare e mettiamo in forno già caldo al massimo della temperatura nella parte bassa del forno per 10 minuti. Gli ultimi minuti disponiamo sulla pizza le pere, la mozzarella a dadini e mettiamo a metà del forno, completiamo la cottura. Ancora calda aggiungiamo sulla pizza gli asparagi e fiocchi di gorgonzola.