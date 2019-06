Ricette Samya facciamo la torta soffice alle prugne

L’edizione 2018-2019 di Mattino Cinque ci ha salutato venerdì ma le ricette di Samya continuano a farci compagnia. Tra le ultime ricette viste nella rubrica d Mattino Cinque c’è anche quella di una torta da non perdere. Seguendo i consigli di Samya vi suggeriamo la ricetta della torta soffice con le prugne, una vera delizia per il palato. Che ne dite, prendiamo nota e proviamo a prepararla? Ecco tutti i passaggi per la ricetta.

RICETTE SAMYA DA MATTINO 5: FACCIAMO LA TORTA SOFFICE ALLE PRUGNE

Pochissimi gli ingredienti che ci permetteranno di portare in tavola, seguendo passo passo la ricetta di Samya, una torta molto soffice e gustosa. Vediamo come si prepara?

500 g prugne nere fresche, 350 g farina manitoba, 3 uova, 200 g zucchero, 120 g burro fuso, 100 ml latte, 1 bustina di lievito per dolci, sale, zucchero a velo

E adesso passiamo alla fase di preparazione della nostra torta. Iniziamo dalle prugne: dopo averle lavate per bene le priviamo del nocciolo e le tagliamo a pezzetti. Mettiamo ad asciugare su carta assorbente per qualche minuto.

Iniziamo adesso la preparazione del nostro impasto, che sarà alla base della ricetta della torta soffice alle prugne.

Procediamo in questo modo: separiamo gli albumi dai tuorli. Montiamo a neve gli albumi con un pizzico di sale e li teniamo da parte. Lavoriamo con le stesse fruste i tuorli con lo zucchero semolato. Ottenuto un composto chiaro e spumoso, aggiungiamo il burro fuso, il latte e, pian piano, la farina miscelata al lievito per dolci. Incorporiamo delicatamente gli albumi a neve. Infine, aggiungiamo le prugne a cubetti. Prendiamo della carta da forno e foderiamo una tortiera. Versiamo dentro il nostro impasto. Decoriamo in superficie con una prugna a fettine. Cuociamo in forno preriscaldato e statico a 180° per 50 minuti.

La torta è pronta, adesso possiamo gustarla! Perfetta per la colazione d’estate, che ne dite?

