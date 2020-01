Da Detto Fatto la ricetta della torta calabrisella

Una torta salata a Detto Fatto, è la ricetta della torta calabrisella di Antonino Orfano, una vera bontà. Una torta calabrese fatta con un guscio di pasta frolla ma anche con le patate lessate e in più c’è tutto il gusto del caciocavallo, del prosciutto crudo, della ‘nduja, delle olive e della cipolla rossa ma non finisce qui. Seguiamo nel dettaglio passaggio dopo passaggio la ricetta della torta calabrisella, la torta rustica di pasta frolla e patate. Bella da vedere e di certo gustosissima. Non perdete le altre ricette in tv, le altre di Detto Fatto.

LA RICETTA DELLA TORTA CALABRISELLA DI DETTO FATTO OGGI 10 GENNAIO 2020

Ingredienti torta calabrisella di Antonino Orfano – per la farcitura: 600 g di patate, 150 g di prosciutto curdo, 100 g di ‘nduja, 100 g di caciocavallo silano, 100 g di olive nere denocciolate, 1 cipolla rossa di Tropea, sale, 20 g di parmigiano reggiano grattugiato e 1 uovo

Per la pasta frolla salata: 300 g di farina 00, 100 ml di olio di oliva, 2 uova, 20 g di parmigiano reggiano grattugiato 8 g di sale





Preparazione della torta calabrisella salata: prepariamo la pasta frolla e nella planetaria o in una ciotola semplice se vogliamo lavorarla a mano versiamo la farina e l’olio, otteniamo un composto sabbioso a cui uniamo il sale e il formaggio grattugiato. Un po’ alla volta poi aggiungiamo le uova e continuiamo a impastare, otteniamo un composto omogeneo. Formiamo con l’impasto e adesso a mano una sfera ben compatta. Avvolgiamo la sfera nella pellicola per alimenti e mettiamo in frigo per 20 minuti.

Laviamo le patate e le lessiamo, peliamo e schiacciamo, impastiamo aggiungendo il formaggio, l’uovo, un pizzico di sale e teniamo da parte.

Ungiamo la teglia da forno di 24 o 26 cm di diametro e foderiamo con la pasta frolla che abbiamo steso spessa 3 millimetri. Formiamo un primo strato di impasto di patate e disponiamo in modo uniforme sulla frolla. Aggiungiamo sopra la cipolla che tagliamo molto sottile. Quindi metà del prosciutto, metà della ‘nduja e metà del caciocavallo a fettine sottili. Aggiungiamo le olive nere, ricopriamo con l resto delle patate, aggiungiamo il formaggio grattugiato e un filo di olio e mettiamo in forno a 200 gradi per 25 minuti.

Togliamo dal forno aggiungiamo il prosciutto, la ‘nduja e il caciocavallo, altri due minuti in forno e serviamo.