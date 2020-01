La ricetta di Samya per fare i cupcake salati al formaggio e porri

Deliziosi i cupcake salati di Samya, sono i muffin di Mattino 5 con i porri e i formaggi. Tra le ricette di Samya per Mattino Cinque questa ricetta dei cupcake rustici della dolce attrice marocchina, saranno perfetti per un aperitivo, per un antipasto, per una festa o anche solo per uno spuntino. Come sempre le ricette di Samya su Canale 5 sono tutte molto facili e veloci da eseguire e questa dei cupcake con formaggio e porro è anche molto originale. Samya ha trovato l modo per servire i cupcake salati in modo diverso dal solito, con un po’ di stracchino e una foglia di basilico fresco saranno perfetti. Ecco dalle nuove ricette di Samya la ricetta dei muffin o cupcake salati con i porri e con i formaggi.

RICETTE MATTINO 5 – FACCIAMO I CUPCAKE SALATI DI SAMYA CON FORMAGGIO E PORRI

Ingredienti cupcake di Samya: 200 g farina manitoba, 2 porri, 100 g stracchino, 50 g grana grattugiato, 3 uova, 200 ml latte, 1 bustina di lievito istantaneo per dolci o salati, 80 ml olio evo, sale, pepe

Preparazione cupcake ricette di Samya: puliamo i porri e poi li tagliamo a fette sottili, a rondelle, li stufiamo in padella aggiungendo 2 cucchiai di olio di oliva e una presa di sale. Facciamo così cuocere per circa 20 minuti e poi lasciamo raffreddare.

Nella ciotola invece sbattiamo le uova intere con il grana grattugiato, sale e pepe, usiamo le fruste elettriche. Aggiungiamo anche 80 ml di olio e il latte. Invece a parte uniamo la farina con il lievito istantaneo, mescoliamo e poi versiamo nella ciotola con le uova. Lavoriamo bene il tutto ottenendo un composto senza grumi. Aggiungiamo alla fine i porri stufati e freddi, mescoliamo.

Dividiamo l’impasto nei vari pirottini per muffin, li riempiamo per ¾ e mettiamo in forno statico a 180 gradi per 30 minuti. Togliamo dal forno e sulla superficie spalmiamo lo stracchino. Decoriamo con una foglia di basilico fresco.