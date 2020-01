La ricetta I Fatti Vostri dei favolosi involtini di verza con fontina e speck

Dalle nuove ricette I Fatti Vostri una ricetta con la verza di Nicolò Momesso, la ricetta per fare gli involtini di verza ripieni di speck e fontina su crema di carote. Un piatto davvero ottimo con ingredienti perfetti e bei colori. Magari per colpa della salsa di carote la presentazione del giovane cuoco questa volta non è il massimo ma siamo sicuri che il sapore sarà ottimo. Un modo diverso dal solito grazie alla ricetta I Fatti Vostri per gustare la verza alle carote, così magari le mangeranno anche i più piccoli. La preparazione come sempre e facile e veloce, non ci resta che seguire gli ingredienti e i passaggi per fare questi rocchettini di verza ripieni con speck e formaggio su crema di carote.

RICETTE I FATTI VOSTRI, FACCIAMO GLI INVOLTINI DI VERZA DI NICOLO’ MOMESSO

Ingredienti: 1 verza, 200 g di fontina, 150 g di speck, 2 cipolle rosse, 2 zucchine, 2 carote, 20 g di pane grattugiato

Preparazione: laviamo la verza, lessiamo per pochi secondi le foglie di verza e le scoliamo, asciughiamo. Tagliamo sottile la cipolla che facciamo rosolare in una padella antiaderente con un pochino di olio, aggiungiamo le zucchine tagliate per la lunghezza a fettine sottile e facciamo andare. Quando risultano come grigliate togliamo le zucchine e nella stessa padella ripassiamo le carote che prima abbiamo già lessato e tagliato a rondelle, poi frulliamo le carote con un goccino di olio.

Stendiamo le foglie di verza e le farciamo con una fetta di zucchina, qualche listarella di speck e dei dadini di fontina. Avvolgiamo e così otteniamo gli involtini che fermiamo con lo stuzzicadenti. Sopra ogni involtino spolveriamo il pane grattugiato e mettiamo di nuovo in una padella antiaderente con un pochino di olio, completiamo così la cottura. Serviamo i rocchettini di verza ripieni su una base di crema di carote.