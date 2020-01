Pizzoccheri della Valtellina: la ricetta da Geo

Marco Negrini protagonista della puntata di Geo in onda il 14 gennaio 2020. Si cucina seguendo la tradizione della Valtellina e ovviamente non possono mancare i pizzoccheri.

Per chi non lo sapesse, i pizzoccheri sono una varietà di pasta alimentare preparata con farina di grano saraceno miscelata con altri sfarinati. Simili alle tagliatelle, ma di colore grigiastro, i pizzoccheri sono un piatto tradizionale della Valtellina, in particolare di Teglio. Marco Negrini nella cucina di Rai 3 ha suggerito la sua versione di questo primo piatto.

Vediamo quindi come si prepara questa ricetta.

PIZZOCCHERI DELLA VALTELLINA LA RICETTA DA GEO

Per 4 persone, ecco gli ingredienti che ci servono per la preparazione di questo primo piatto:

400 g farina di grano saraceno

100 g farina 0

285 g acqua temperatura ambiente

100 g formaggio Casera Dop

100 g formaggio semigrasso

200 g patate

200 g verza

100 g burro

40 g grana

2 spicchi aglio

4 foglie di salvia

Procedimento: vediamo come si preparano i pizzoccheri

Mescolare le due farine, impastarle con acqua e lavorarle per circa cinque minuti. Con il matterello tirare la sfoglia fino ad uno spessore di 2/3 millimetri, dalla quale si ricavano delle fasce di 7/8 centimetri. Sovrapporre le fasce e tagliarle nel senso della larghezza, ottenendo delle tagliatelle larghe circa mezzo centimetro. Cuocere le verdure in acqua salata, le verze a piccoli pezzi e le patate tagliate a tocchetti. Unire i pizzoccheri dopo cinque minuti. Dopo una decina di minuti raccogliere i pizzoccheri con una schiumarola e versarne un parte in una teglia ben calda. Cospargere con il formaggio grattugiato e il Casera a scaglie, proseguire alternando pizzoccheri e formaggio. Friggere il burro con l’aglio lasciandolo colorire bene e aggiungere le foglie di salvia. Versare il tutto sui pizzoccheri e servire bollenti.

Vi ricordiamo che tutte le ricette di Geo si possono rivedere sul RaiPlay il sito ufficiale della Rai o sull’App sempre in streaming.

Pizzoccheri della Valtellina: la ricetta da Geo ultima modifica: da