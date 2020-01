La ricetta di Gino Sorbillo della pizza imbottita ricotta e formaggi: La prova del cuoco oggi 15 gennaio 2020

Anche oggi 15 gennaio 2020 a La prova del cuoco la ricetta più gustosa della puntata ed è la ricetta di Gino Sorbillo, la ricetta della pizza imbottita con ricotta e formaggi. Una pizza ripiena diversa dalle solite pizze. Ricorda un po’ la pizza ai 4 formaggi, un classico, ma non è così la pizza imbottita che oggi ha proposto Sorbillo a La prova del cuoco. Ricotta di capra, formaggio di bufala, pecorino sardo come ripieno mentre sopra completiamo la golosità aggiungendo le fette di speck, il gorgonzola dolce e anche le nocciole. Per l’impasto la lievitazione è di 8 ore, avremo una pizza imbottita ricotta formaggi e speck da leccarsi le dita. Ecco la ricetta di oggi di Sorbillo per La prova del cuoco.

RICETTE GINO SORBILLO A LA PROVA DEL CUOCO – LA RICETTA DELLA PIZZA IMBOTTITA RICOTTA E FORMAGGI

Ingredienti: Impasto: 350 g farina 0, 250 g acqua, 3 g lievito di birra fresco, 12 g sale, olio evo – Farcitura: 200 g ricotta di capra, 150 g formaggio di bufala, 150 g pecorino sardo, 150 g gorgonzola dolce, 100 g speck, 50 g nocciole





Preparazione: iniziamo ovviamente dall’impasto e sciogliamo il lievito di birra fresco nell’acqua a temperatura ambiente, aggiungiamo il sale e un po’ alla volta la farina, mescoliamo con il cucchiaio e poi lavoriamo sul piano con le mani. Dobbiamo ottenere un impasto ben lavorato che dividiamo in due parti, due palle di circa 300 g ognuna. Facciamo lievitare nel contenitore sigillato per 8 ore a temperatura ambiente.

Stendiamo il primo panetto lievitato, rendiamo sottili anche i bordi e disponiamo nella teglia. Farciamo con la ricotta sbriciolata, la caciotta di bufala tagliata a listarelle e il pecorino sardo tagliato a dadini piccoli. Stendiamo l’altro panetto e copriamo il ripieno, sigilliamo i bordi. Ungiamo la superficie con l’olio di oliva e completiamo con del pepe nero appena macinato. Mettiamo in forno a 230 gradi per 15 minuti. Togliamo dal forno e sulla pizza spalmiamo il gorgonzola, aggiungiamo le fette di speck, il miele di castagno e le nocciole in granella. Serviamo fredda o calda.