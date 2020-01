A Detto la pizza maruzzella, la ricetta di Gianfranco Iervolino

Altra ottima pizza di Gianfranco Iervolino a Detto Fatto oggi 17 gennaio 2020, è la ricetta della pizza maruzzella. L’impasto facile come sempre da preparare, una lievitazione di 3 o 4 ore e poi possiamo preparare il ripieno del cornicione. Condiamo con mozzarella, con un bocconcino intero al centro della pizza e poi anche con la salsa al basilico che si prepara in pochissimi minuti. Come sempre le ricette di Iervolino per Detto fatto sono una vera bontà. Non perdiamo le ricette Detto Fatto del 2020, le nuove idee per gustare pranzi e cene deliziosi. Ecco la ricetta passaggio dopo passaggio per fare la pizza con il cornicione ripieno di Gianfranco Iervolino.

LA RICETTA DELLA PIZZA MARUZZELLA DI GIANFRANCO IERVOLINO A DETTO FATTO

Ingredienti pizza maruzzella di Iervolino – Impasto: 250 g farina 00, 5 g sale, 3 g lievito di birra, 3 cucchiai di olio evo, 160 ml acqua – Ripieno: 1 bocconcino di mozzarella di bufala da 125 g, 250 g mozzarella di bufala, 150 g ricotta, 150 g salame Napoli a dadini, 30-40 foglie di basilico, parmigiano grattugiato, 100 g olio evo, sale e pepe





Preparazione pizza Detto Fatto: iniziamo con l’impasto e nella ciotola mettiamo acqua e lievito che facciamo sciogliere, aggiungiamo poca farina e mescoliamo, creiamo una crema a cui uniamo sale, olio e poi la farina rimasta. Impastiamo per dieci minuti circa e facciamo lievitare nella teglia unta di olio per 3 o 4 ore a temperatura ambiente, copriamo però con la pellicola.

Nella ciotola mescoliamo bene la ricotta, la lavoriamo per renderla cremosa e aggiungiamo salame a dadini piccoli, sale, pepe e formaggio grattugiato, mescoliamo e versiamo nella sacca da pasticcere.

Stendiamo l’impasto e ci aiutiamo con un po’ di farina, rendiamo sottili anche i bordi. Formiamo un cordone di ripieno a 1 cm dal bordo e ripieghiamo la pasta esterna sul ripieno, così abbiamo il cornicione ripieno. Mettiamo in forno 5 minuti a 250 gradi. Condiamo la pizza con le fette di mozzarella fatte scolare, olio di oliva, parmigiano grattugiato e un bocconcino intero al centro. Mettiamo in forno a completiamo la cottura. Fuori dal forno completiamo con la salsa al basilico fatta con basilico frullato con olio, sale, pepe e formaggio grattugiato.