Ricette Detto Fatto: la pizza crema di carciofi, taleggio e capocollo

Una nuova ricetta per una pizza unica quella di Detto Fatto oggi 24 gennaio 2020 suggerita da Paolone, è la ricetta della pizza alla camomilla. Camomilla nell’impasto ed è un’idea da copiare ma in più Paolone aggiunge la crema di carciofi preparata in casa, i carciofi spadellati e per completare anche il capocollo, una vera delizia. Come sempre la lievitazione è lunga, ben 24 ore per ottenere un impasto soffice e facile da digerire. Seguiamo nel dettaglio i consigli e i passaggi della ricetta della pizza con crema di carciofi e camomilla di Paolone. Non perdete le altre ricette Detto Fatto.

RICETTE DETTO FATTO – LA PIZZA CON IMPASTO ALLA CAMOMILLA E CREMA DI CARCIOFI DI PAOLONE

Ingredienti: 1 chilo di farina, 650 ml di acqua, 30 ml di camomilla, 20 g di sale, 20 ml di olio di oliva, 8 g di lievito secco

Per la crema di carciofi: mezzo porro, mezza patata, i gambi di 6 carciofi

Per la farcitura: 300 g di taleggio, 300 g di capocollo, 6 carciofi, olio di oliva q.b., aglio q.b., prezzemolo q.b.

Preparazione: impastiamo la farina con acqua e lievito, aggiungiamo il sale, l’olio e la camomilla. Facciamo riposare l’impasto ottenuto per 24 ore in frigo.

Il giorno dopo in padella facciamo appassire il porro tagliato a rondelle con le patate a pezzetti in un po’ di acqua o di brodo vegetale, aggiungiamo anche i gambi di carciofi a pezzetti e facciamo cuocere. Aggiungiamo il liquido che serve per la cottura. Frulliamo il tutto e otteniamo la crema di carciofi.

Puliamo i carciofi e li tagliamo a listarelle, li rosoliamo in padella con un po’ di olio, lo spicchio di aglio e il prezzemolo tritato, uniamo un pochino di acqua e facciamo cuocere, spadelliamo per 10 minuti.

Mettiamo la pizza in forno a 250 gradi per 20 minuti, farciamo con la crema di carciofi e il taleggio, i carciofi spadellati e mettiamo di nuovo in forno pochi minuti. Togliamo dal forno e completiamo con il capocollo.