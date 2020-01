Detto Fatto, la ricetta della pappa al pomodoro all’amatriciana di Roberto di Pinto

Ottima la ricetta Detto Fatto di oggi 27 gennaio 2020, la ricetta della pappa al pomodoro all’amatriciana di Roberto di Pinto. Goloso anche il modo in cui ha servito la pappa al pomodoro. La ricetta è sempre molto semplice anche se per Detto fatto diventa la pappa al pomodoro con il guanciale, all’amatriciana. Il pane non si deve disfare del tutto, va lasciato in parte a pezzetti e il guanciale dopo averlo rosolato in un’altra padella va aggiunto solo al momento di servire, deve restare un po’ croccante. Tanto formaggio grattugiato, in questo caso il pecorino romano dop e poi ovviamente il basilico fresco. Ecco dalle nuove ricette Detto Fatto la ricetta di oggi di questa pappa al pomodoro con due tipi di pomodori. Non perdete le altre ricette in tv e le altre ricette Detto Fatto.

RICETTA DETTO FATTO OGGI 27 GENNAIO 2020 – LA RICETTA DELLA PAPPA AL POMODORO ALL’AMATRICIANA

Ingredienti: 500 g di pane raffermo, 400 g di pomodori pelati san marzano, 400 g di pomodori pelati datterini, 1 litro di brodo vegetale, 100 g di guanciale pepato, pecorino romano dop, olio di oliva, basilico e uno spicchio d’aglio





Preparazione: iniziamo con un leggero soffritto con l’olio e lo spicchio d’aglio in camicia. Tagliamo a fette il pane e aggiungiamo in padella, bagniamo con un mestolo di brodo e aggiungiamo anche i due tipi di pomodoro, mescoliamo, saliamo e mescoliamo. Facciamo cuocere e se necessario aggiungiamo il brodo. A fine cottura il risultato sarà che avremo in parte il pane disfatto e in oarte ancora a pezzetti.

Tagliamo il guanciale a julienne e lo rosoliamo in un’altra padella antiaderente. Possiamo servire la pappa al pomdoro con il guanciale rosolato completando con le foglie di basilico fresco e con tanto formaggio grattugiato. Sarà buonissima sia calda che fredda. Buon appetito a tutti.