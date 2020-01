La ricetta Detto Fatto del club sandwich di Andy Luotto

Anche Andy Luotto a Detto Fatto ha voluto proporre il suo club sandwich, la più classica delle ricette ma ancora più golosa. Luotto ha dedicato il suo club sandwich di oggi 29 gennaio 2020 a Morgan, un misto tra arte e golosità ma in realtà anche la cucina è arte. Tra le ricette Detto Fatto una ricetta facile ma non del tutto veloce perché prepariamo noi la maionese, cuociamo il pollo, affettiamo, tostiamo e componiamo. Non perdete questa e le altre ricette Detto Fatto, la ricetta di oggi per fare un club sandwich con il pollo e la golosa maionese alla senape.

RICETTE DETTO FATTO – LA RICETTA DEL CLUB SANDWICH DI ANDY LUOTTO DEDICATA A MORGAN

Ingredienti: 3 fette grandi di pane in cassetta, 120 g di petto di pollo, 6 fette di bacon, 2 fette di emmental, 3 cucchiai di maionese, 1 pomodoro rosso, foglie di insalata iceberg q.b., farina q.b., vino bianco q.b. e una noce di burro

Per la maionese: 150 ml di olio di girasole, 2 tuorli d’uovo, 25 ml di olio di oliva, 1 cucchiaio di senape, succo di limone q.b., sale q.b.

Preparazione: tostiamo le fette di pane. Passiamo il petto di pollo nella farina. In padella sciogliamo una noce di burro e facciamo soffriggere la carne infarinata, sfumiamo poi con un po’ di vino bianco. A parte facciamo soffriggere il bacon.





Separiamo i tuorli dagli albumi. Nel bicchiere altro del mixer a immersione versiamo i tuorli e aggiungiamo la senape e il limone, iniziamo a frullare aggiungendo l’olio a filo. Abbiamo adesso tutto per potere comporre il nostro club sandwich.

Spalmiamo la maionese sulle fette tostate e senza crosta, aggiungiamo l’insalata, le fettine di pomodoro e il bacon, copriamo con altro pane e ancora maionese e adesso il pollo a listarelle, quindi insalata, pomodoro e fette di formaggio. Completiamo con il pane e fermiamo con 4 stecchi agli angoli, tagliamo in due il pane farcito e poi ancora ottenendo i triangoli.