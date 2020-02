La ricetta Detto Fatto della tiella toscana di Mattia Poggi

Una ricetta toscana da Detto Fatto suggerita da Mattia Poggi ed è la ricetta della tiella toscana, un piatto con riso, cavolo nero, pomodorini, patate e altro. Il riso per la tiella toscana va cotto in forno ma con i passaggi della ricetta Detto Fatto sarà semplice ottenere un ottimo risultato. Questa volta le ricette Detto Fatto ci suggeriscono un primo piatto che possiamo preparare anche con largo anticipo, un piatto perfetto per il pranzo o la cena. Nella ricetta Detto Fatto di oggi 4 febbraio 2020 gli ingredienti per preparare la base della tiella toscana e la decorazione. Non perdete questa e le altre ricette Detto Fatto in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai 2.

LA RICETTA DETTO FATTO PER FARE LA TIELLA TOSCANA DI MATTIA POGGI

Ingredienti – Per la base: 1 litro di brodo vegetale, 800 g di riso arborio, 500 ml di passata di pomodoro, 200 g di pecorino grattugiato, 100 g di pane grattugiato, 2 mazzetti di cavolo nero, una cipolla, un mazzetto di prezzemolo, uno spicchio di aglio, olio di oliva, sale e pepe

Per la decorazione: 1 chilo di patate, 300 g di pomodorini, 200 g di parmigiano reggiano grattugiato, 2 uova, zucchero a velo, sale





Preparazione: nella pentola versiamo un po’ di olio, la cipolla tritata e l’aglio, facciamo rosolare e poi aggiungiamo il riso che facciamo tostare. Aggiungiamo adesso il brodo, dobbiamo solo bagnare leggermente il riso, facciamo evaporare il brodo e poi togliamo dal fuoco. Il riso va solo tostato sul fuoco perché la cottura prosegue in forno con il riso immerso nel brodo.

Aggiungiamo però prima nella pentola con il riso anche il pecorino e la salsa di pomodoro, condiamo con sale e pepe, amalgamiamo e versiamo parte del riso nella teglia da forno.

Cuociamo il cavolo nero tagliato a striscioline in un’altra padella con olio e aglio. Copriamo adesso il riso con il cavolo nero e le fette di patate. Copriamo con altro riso e versiamo il brodo nella teglia e mettiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti.

Tagliamo i pomodori a metà e stendiamo nella teglia condiamo con sale e zucchero a velo, mettiamo in forno per 2 ore a 140 gradi. Facciamo la purea di patate semplicemente con le patate lesse e schiacciate e l’aggiunta di 2 uova e il parmigiano.

Decoriamo la tiella con ciuffi di purea di patate e i pomodorini.