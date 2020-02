La ricetta del tortino di alici da Geo

Che cosa possiamo preparare di buono oggi? Come saprete andiamo spesso a caccia delle ricette più buone viste in tv e questa settimana abbiamo scovato un ottimo piatto che è stato preparato di recente nel programma Geo, amatissimo dal pubblico di Rai 3. Oggi abbiamo scelto per voi una delle ricette viste nel mese di febbraio. Parliamo della ricetta del tortino di alici, semplice ma buonissima e se amate le alici, non potrete non provarla. Che ne dite? Vediamo come si prepara questo buonissimo piatto.

La ricetta è stata preparata da Massimo de Simone e noi ve la riproponiamo.

TORTINO DI ALICI: LA RICETTA DA GEO



Per 2 persone

400 g alici fresche

400 g mollica di pane

q.b. capperi

q.b. ‘nduja

2 cipolle rosse

1 kg clementine (succo)

2 uova

100 g pomodoro di Belmonte

20 g pecorino del Poro

q.b. prezzemolo

q.b. sale, olio evo

2 peperoni gialli

q.b. origano

Pulire le alici e foderarne uno stampo già unto con olio evo. Successivamente infornare i peperoni a 150° per 30 minuti, a cottura ultimata tagliarli a cubetti e frullarli con 1/2 cucchiaio di olio evo ed un pizzico di origano. Intanto soffriggere la cipolla con olio evo e sale, unire il succo di clementine, lasciare ridurre fino ad ultimare la cottura. A parte preparare una farcia con pecorino, mollica di pane, uova, concassea di pomodori di Belmonte passato in padella, capperi tritati, prezzemolo, sale, impastare il tutto e riempire lo stampo fino a metà altezza, adagiare un cuore di ‘nduja al centro dello stampo e finire di riempire con altrettanto impasto. Farlo cuocere in forno a 180 ° per 25 minuti circa. Ridurre òa buccia del pomodoro, a mo’ di petalo facendola disidratare in forno.

Servire il tortino adagiandolo sulla crema di peperoni e guarnirlo con la cipolla ed i petali di pomodoro.

( fonte ricetta pagina FB Geo)

La ricetta del tortino di alici da Geo ultima modifica: da