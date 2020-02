Vittoria per Daniele Persegani con le cipolle ripiene, la ricetta La prova del cuoco contro Valeria Raciti

Una golosa sfida a La prova del cuoco oggi 18 febbraio 2020 tra Daniele Persegani e Valeria Raciti con le cipolle. La ricetta delle cipolle ripiene di Persegani è l’idea perfetta che ha vinto la prima gara del giorno de La prova del cuoco, una ricetta molto semplice da realizzare e con pochi passaggi da compiere. Per le cipolle delle ricette La prova del cuoco di oggi un ripieno di ricotta, bacon e patate ma non solo perché Daniele Persegani aggiunge anche formaggio grattugiato, Montasio e per completare pane grattugiato. Cottura in forno per entrambe le ricette con la cipolla e a noi non resta che provarle entrambe. Facciamo solo molta attenzione quando lessiamo le cipolle in acqua bollente, la parte esterna deve restare intatta, sarà il guscio del ripieno goloso. Serviamo calde o fredde e saranno sempre perfette. (qui la ricetta con le cipolle di Valeria Raciti vista oggi in tv)

LA RICETTA LA PROVA DEL CUOCO DI DANIELE PERSEGANI – LE CIPOLLE RIPIENE CON PATATE, RICOTTA E BACON

Ingredienti cipolle ripiene di Persegani: 4 cipolle dorate, 1 patata lessa, 200 g di ricotta, 100 g di bacon, 1 uovo, 100 g di formaggio grattugiato, 150 g di montasio, 1 mazzetto di prezzemolo, 1 rametto di timo, vino bianco, pangrattato, olio evo, sale e pepe

Preparazione: puliamo le cipolle e le scottiamo in acqua bollente per pochi minuti. Tagliamo la parte superiore e svuotiamo l’interno ma facciamo attenzione a lasciare l’esterno intatto. Tritiamo l’interno delle cipolle e facciamo soffriggere in padella con bacon e patata a dadini. Facciamo raffreddare e aggiungiamo la ricotta, il Montasio, il formaggio grattugiato, l’uovo e le erbe aromatiche. Saliamo e mescoliamo bene.

Farciamo le cipolle con il ripieno appena preparato e completiamo con il pane grattugiato. Disponiamo le cipolle ripiene nella teglia e mettiamo in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. Possiamo servire calde o fredde, buon appetito a tutti.