Torta salata di zucca la ricetta da Geo

L’agrichef Francesco Moscatelli nella puntata di Geo in onda su Rai 3 il 17 febbraio 2020 ha suggerito al pubblico una buonissima ricetta tipica della terra ligure. Direttamente dalla cucina di Geo per arrivare nelle case degli italiani, ecco la ricetta della torta salata di zucca, una vera goduria per il palato! Che ne dite di provare a preparare questa ricetta? Vi ricordiamo che tutte le puntate di Geo sono on line sul sito Raiplay!

TORTA SALATA DI ZUCCA: LA RICETTA DA GEO



Ingredienti per 4/6 persone

Per la farcia

1 kg di zucca

500 g di patate

30 g di funghi secchi, fatti rinvenire in acqua tiepida

70 g di burro

1cipolla tritata

100 g di formaggio grana grattugiato

6 uova

qb olio extra vergine di oliva

qb noce moscata

qb sale e pepe

1 ciuffetto di maggiorana

Per la sfoglia

500 g di farina 00

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 pizzico di sale

qb acqua

Procedimento

Prendere una zucca matura; dopo averla tagliata a pezzi ripulirla dalla buccia, privarla dei semi e dei filamenti mollicci, quindi cospargerla abbondantemente di sale, racchiuderla in un canovaccio e appenderla sopra il lavello, per farle fare l’acqua. Dopo circa 3 ore, asciugarla, tritarla, e versare la pappa ottenuta versatela in una ciotola grande.

A parte, in una casseruola, sciogliere il burro e soffriggervi il trito di cipolla e i funghi; dopo 5 minuti togliere dal fuoco e lasciar raffreddare. Unire i funghi alla polpa di zucca, aggiungere il formaggio grattugiato, le uova, abbastanza pepe appena macinato, noce moscata e mescolare con cura.

In una ciotola mischiare la farina con l’olio, una presa di sale e acqua fino a ottenere un impasto liscio. Stendere la sfoglia in una teglia tonda, aggiungere il ripieno e spennellare i bordi con acqua e olio. Far cuocere in forno già caldo a 180° per 40-45 minuti.

( FONTE FOTO PAGINA FB GEO)

Torta salata di zucca la ricetta da Geo ultima modifica: da