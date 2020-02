Panzerotti fritti di mare la ricetta Detto Fatto di Paolone

Dalle ricette Detto Fatto la ricetta dei panzerotti fritti di mare, i panzerotti con il polpo e le patate, la maionese al nero di seppia e il limone candito di Paolone Amato. La ricetta di Paolone Amato per Detto Fatto oggi è una vera delizia, originale, golosa, da provare quando abbiamo un po’ più di tempo in cucina. Impastiamo prima per fare i panzerotti, cuociamo il polpo e siamo già a buon punto. Avremo una cena favolosa per tutta la famiglia, per rendere perfetta un’occasione speciale. La ricetta Detto Fatto oggi l’ha suggerita Paolone passo per passo, ingrediente dopo ingrediente, non. ci resta che provare. Possiamo anche dividerla e fare i panzerotti e a parte il polpo con le patate.

LA RICETTA DETTO FATTO DEI PANZEROTTI FRITTI – LA RICETTA DI PAOLONE AMATO

Ingredienti per 12 panzerotti: 1 chilo di farina 00, 600 nl di acqua, 25 g di lievito di birra, 20 g di sale, 20 g di olio evo – Per la farcia: un polpo da 1 chilo, 500 g di mozzarella di bufala, 500 g di patate, 200 g di misticanza, 1 cipolla, 1 gambo di sedano, 1 carota, aceto di vino bianco q.b., olio evo, sale, olio di semi di girasole per friggere – Per la maionese al nero di seppia: 1 uovo, 200 ml di olio di semi di girasole, 1 bustina di nero di seppia, 1 cucchiaio di aceto di vino bianco – Il limone candito: 2 limoni, 500 ml di acqua e 50 g di zucchero

Preparazione: impastiamo la farina con l’acqua, il lievito, il sale e l’olio, otteniamo un impasto liscio e omogeneo. Dividiamo il panetto in 12 palline da 150 g l’una per fare i 12 panzerotti. Spruzziamo sopra le palline di impasto un po’ di acqua, Stendiamo la pasta ottenendo tanti piccoli cerchi pronti per la frittura.

Cuociamo il polpo in acqua con un goccio di aceto, il sedano, la carota, la cipolla. Rosoliamo poi il polpo sgocciolato nella padella antiaderente con un filo di olio. Lessiamo le patate in acqua per 30 minuti. Mischiamo le patate con il polpo rosolato, condiamo con sale e olio.

Farciamo i panzerotti con la mozzarella a dadini e li chiudiamo. Friggiamo in olio ben caldo. Scoliamo su carta da cucina.

passiamo alla maionese al nero: nel bicchiere alto mettiamo un uovo e 200 ml di olio di semi, la bustina di nero e cinque gocce di aceto frulliamo e otteniamo la maionese. Serviamo i panzerotti con il pollo e le patate e completiamo con misticanza, maionese e le striscioline si scorza di limone candito.