Da Geo la ricetta del ciambellone all’olio evo e delle tagliatelle olio, olive e molliche

Cristina Scappaticci a Geo ha parlato di tutte le proprietà e della bontà del nostro olio. Nella puntata in onda il 27 febbraio 2020 l’abbiamo vista preparare due ricette davvero molto buone nelle quali l’olio è protagonista. Iniziamo dalla ricetta delle tagliatelle all’olio con olive e molliche croccanti e finiamo il pranzo con un buonissimo dolce. Dalla puntata di Geo del 27 febbraio arriva anche la ricetta del ciambellone all’olio e arance. Vediamo quindi come si preparano queste due ricette.

CIAMBELLONE ALL’OLIO EVO E ARANCE: LA RICETTA DA GEO



Per 6-8 persone

340 g farina

120 g olio evo

200 g zucchero

125 g yogurt

4 uova

1 bustina di lievito

2 arance naturali

qb zucchero a velo

Procedimento

La ricetta è davvero molto semplice. Montare le uova con lo zucchero, unire l’olio evo a filo, quindi aggiungere lo yogurt, la farina, il lievito, la buccia e il succo di arancia. Amalgamare il tutto e disporre in uno stampo da cm 24 imburrato. Cuocere in forno a 180 gradi per 20’. Servire con qualche fetta di arancia caramellata in padella.

TAGLIATELLE OLIO, OLIVE E MOLLICA CROCCANTE: LA RICETTA DI GEO



Per 4 persone

Per le tagliatelle

500 g farina

4 cucchiai di olio evo

4 uova

qb maggiorana fresca

1 pizzico di sale

Per il condimento

100 g olive taggiasche

qb olio evo

1 porro

qb maggiorana

qb mollica di pane

qb sale, peperoncino

qb parmigiano

Procedimento

Impastare tutti gli ingredienti, realizzare una sfoglia sottile e ricavare le tagliatelle. In una padella far appassire in olio evo la parte bianca del porro tagliato a rondelle. Profumare con maggiorana e unire le taggiasche Regolare di sale e peperoncino.

Cuocere le tagliatelle al dente e spadellare nel condimento. Legare con parmigiano e servire con mollica tostata in padella con olio evo.

A piacere finire con la parte verde del porro tagliata a listarelle e fritta in olio leggermente infarinata.

( fonte foto Pagina FB Geo)

