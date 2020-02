Maritozzi e necci: la ricetta da Geo per una merenda perfetta

Quaresima di magro ma di cose buone e nella puntata di Geo in onda il 26 febbraio 2020, il giorno delle ceneri, si parla proprio di ricette golose ma sempre con un occhio al calendario. Per chi è credente e osservante infatti, la Quaresima è tempo di fioretti e spesso si deve mangiare facendo qualche rinuncia. C’è ancora chi rispetta il fatto del pesce da mangiare solo al venerdì e chi evita di mangiare dei dolci.

Per questo motivo dalla puntata di Geo arrivano delle ricette dolci si, ma con qualche rinuncia che però non cambia il gusto! Oggi vi proponiamo la ricetta dei necci ( che sono una sorta di pancake per colazione o merenda) e la ricetta dei maritozzi. Le ricette sono state preparate nella cucina di Geo da Alessia Uccellini.

LA RICETTA DEI MARITOZZI DA GEO



ingredienti per 4 persone

200 g di farina 00

12 g di lievito di birra

80 ml di latte

50 g di zucchero semolato

1 limone (scorza grattugiata)

1 tuorlo d’uovo

50 g di uvetta ammollata

1 bacello di vaniglia

1 cucchiaio di miele

qb olio di semi di arachide

Procedimento

Setacciare la farina, sciogliere il lievito di birra in un bicchiere di latte tiepido e mescolare fino a completo scioglimento; aggiungerlo alla farina assieme ad un cucchiaio di miele, il tuorlo d’uovo, lo zucchero, l’uvetta la scorza di limone, la vamiglia e un filo d’olio. Impastare e formare un panetto da mettere a lievitare in un luogo caldo per 4 ore. Preparare delle palline da sistemare in una teglia foderata di carta forno e lasciare a lievitare per altri 30 minuti. Pennellare con il latte e cuocere per trenta minuti in forno preriscaldato a 180°. Farcire di lattemiele o panna montata.

LA RICETTA DEI NECCI, NICCI o CIACCI DA GEO



ingredienti per 4 persone

250 g di farina di castagne

350 g di ricotta

qb noci

4 cucchiai di miele di castagno

1 pizzico di sale

300 ml di acqua

400 g di ricotta fresca di pecora

Procedimento

Setacciare la farina di castagne, aggiungere sale e acqua fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi. Cuocere come delle crepes o più alte, a mo’ di pan cake. Ricotta setacciata da mischiare con il miele per farcire i necci .

( fonte foto pagina FB GEO)

Maritozzi e necci: la ricetta da Geo per una merenda perfetta ultima modifica: da