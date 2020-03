Andrea Mainardi per Cotto e Mangiato la ricetta millefoglie di gorgonzola e mortadella

Una deliziosa ricetta di Andrea Mainardi per le nuove ricette Cotto e Mangiato, la ricetta della millefoglie con gorgonzola e mortadella. E’ una millefoglie salata di Cotto e Mangiato, un primo piatto molto goloso che possiamo preparare anche con largo anticipo e poi mettere tutto in forno prima di servire. Ancora una volta le ricette di Andrea Mainardi sono una vera scoperta per pranzi o cene perfette. Con Tessa Gelisio la preparazione della pastella per le crespelle e poi il resto della ricetta Cotto e Mangiato è davvero molto semplice. Gorgonzola, mascarpone, carciofini, funghi e mortadella, non c’è molto altro se non la voglia di cucinare. Ecco la ricetta dello chef Andrea Mainardi, la ricetta della millefoglie salata con gorgonzola e mortadella per Cotto e Mangiato. Non perdete le altre ricette su Italia 1 nello spazio goloso di Studio Aperto.

RICETTE COTTO E MANGIATO, ANDREA MAIANRDI PREPARA LA MILLEFOGLIE CON GORGONZOLA E MORTADELLA

Ingredienti – Per le crespelle: 250 g di farina, 3 uova, 500 ml di latte e sale – Per il ripieno: 200 g di mortadella a fette, 400 g di gorgonzola dolce, 300 g di mascarpone, 200 g di funghi champignon, 200 g di carciofini sott’olio, burro e olio

Preparazione: saltiamo gli champignon freschi e in padella facciamo cuocere a fiamma viva, saliamo alla fine. Passiamo all’impasto e sbattiamo le uova intere aggiungendo la farina un po’ alla volta, mescoliamo bene il tutto, aggiungiamo il latte, se necessario usiamo il frullatore a immersione. Nella padella sciogliamo un pochino di burro e versiamo un mestolo della pastella, facciamo cuocere le crespelle sui due lati.

Uniamo gorgonzola e mascarpone. Imburriamo la tortiera con cerniera e disponiamo la prima crespella, uniamo i funghi e qualche carciofino sott’olio, 3 cucchiai di formaggi e 2 fette di mortadella. Ripetiamo gli strati arrivando all’orlo della tortiera. Pressiamo un po’ e mettiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti.