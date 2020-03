Detto Fatto, la ricetta del polpettone ripieno afrodisiaco di Mattia Poggi

Da non perdere le ricette Detto Fatto e da provare la ricetta del 6 marzo 2020, la ricetta del polpettone di Mattia Poggi. Un polpettone Detto Fatto a base di petto di pollo con un ripieno di scamorza e prosciutto crudo, avvolto con le fette di pancetta ma non è tutto perché in più Poggi aggiunge l’arancia. Un gusto che ci va di provare ma aggiungiamo anche la ricetta Detto Fatto per il contorno. Prepariamo il succo d’arancia, tagliamo con cura finocchi e polpa d’arancia e seguiamo nel dettaglio tutta la preparazione per la ricetta del polpettone afrodisiaco di Mattia Poggi. Secondo voi è davvero un polpettone ripieno afrodisiaco?

RICETTE DETTO FATTO OGGI 6 MARZO 2020 – LA RICETTA DEL POLPETTONE DI MATTIA POGGI

Ingredienti: 3 petti di pollo, 1 scamorza, 150 g di pancetta, 120 g di prosciutto crudo, 1 arancia, 2 cucchiai di miele, 1 cucchiaio di paprika – Per il contorno: 600 g di finocchi, 2 arance, 50 g di pinoli, 20 g di uvetta, 8 g di semi di zucca, olio di oliva, aceto di mele

Preparazione: tagliamo l’arancia a metà e togliamo la polpa ma conserviamo le bucce. Spremiamo la polpa e aggiungiamo il miele, il sale e la paprika. Facciamo bollire il succo d’arancia per 10 minuti.

Tagliamo i petti di pollo a metà, li apriamo a libro. Copriamo il pollo con la pellicola e schiacciamo con il matterello. Spennelliamo sui petti di pollo la salsa, saliamo e pepiamo, distribuiamo sopra le fette di prosciutto e di formaggio. Arrotoliamo il pollo intorno a un cucchiaio di legno e infiliamo le bucce d’arancia alle due estremità. Avvolgiamo la pancetta al rotolo di pollo. Mettiamo in forno a 190 gradi per 45 – 50 minuti. Mettiamo in forno anche le bucce delle arance così la carne avrà un sapore più intenso.

Passiamo al contorno: spremiamo il succo di 1 arancia, mettiamo l’uvetta nel succo ottenuto. Sbucciamo l’altra arancia e tagliamo le due estremità, tagliamo a fettine molto sottili. Tagliamo il finocchio a julienne. Togliamo l’uvetta dal succo e frulliamo il cuoco con olio, aceto e sale. Condiamo il finocchio con tutti gli ingredienti