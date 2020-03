Da Geo la ricetta di Elisa: facciamo cascelloni

In questi giorno anche nella cucina di Geo si sente l’effetto dell’emergenza coronavirus e infatti in molte puntate sono state mandate in onda delle ricette in replica. Nella puntata in onda ieri, 13 marzo 2020, invece, abbiamo visto delle nuove ricette. Come spiegato sia in studio che sulla pagina Fb, la puntata era stata registrata prima del nuovo decreto del Governo. E allora non ci resta che metterci tutti insieme a cucinare: oggi prepariamo cascelloni.

DALLA PUNTATA DI GEO IN ONDA IL 13 MARZO ECCO I CASCELLONI

Visto che di tempo in questi giorni ne abbiamo e anche tanto, mettiamoci all’opera per preparare questa buonissima ricetta, perfetta per grandi e piccini.Ecco la ricetta di Elisa Cedrone.

Per 4 persone

Per la sfoglia

200 g farina

2 uova

q.b. sale

1 uovo da spennellare su entrambi i cascelloni

Per il ripieno salato:

100 g pecorino

100 g formaggio di vacca

2 uova

q.b. pepe

Per il ripieno dolce:

200 g ricotta di pecora

50 g cioccolato fondente

2 cucchiai zucchero

1 cucchiaino liquore di anice

Procedimento sfoglia:

disporre la farina su una tavola aggiungere le uova e il sale. Impastare e stendere per ottenere uno spessore abbastanza sottile che viene tegliata a dischetti.

Procedimento per il ripieno salato:

mettere in una ciotola il formaggio grattugiato, le uova e il pepe mescolare il tutto e amalgamare bene.

Procedimento per il ripieno dolce:

tritare la cioccolata con un coltello e metterla in una ciotola con la ricotta, lo zucchero e il liquore all’anice, amalgamare il tutto per bene.

Prendere i dischetti di sfoglia mettere al centro il ripieno chiudere a mezza luna.

Prendere l’uovo (battuto bene) e spennellare la mezza luna appena ripiena o di dolce o di salato.

Mettere al forno ad una temperatura di 180° per circa 7 minuti e controllare la cottura (quando diventano di colore dorato sono cotti)

