Cotto e Mangiato propone i tortini di verdure monoporzione

Tante le ricette Cotto e Mangiato da non perdere, le ricette che Tessa Gelisio suggerisce dai primi piatti ai dolci e questa volta vi consigliamo di provare la ricetta dei tortini di verdure monoporzione. Usiamo gli stampini che ovviamente sono adatti per la cottura in forno. Seguiamo nel dettaglio i semplici passaggi della ricetta Cotto e Mangiato di Tessa Gelisio e avremo una cena deliziosa o un secondo piatto perfetto. Ecco dalle nuove ricette di Studio Aperto su Italia 1 come si preparano i tortini di verdure al forno. Possiamo anche preparare un tortino grande e in questo caso aumentiamo il tempo do cottura. Seguite anche le altre ricette Cotto e Mangiato, le ricette a distanza come la lasagna con broccoli e gorgonzola.

LA RICETTA DEI TORTINI DI VEDURE MONOPORZIONE DI COTTO E MANGIATO

Ingredienti tortini di verdure Cotto e Mangiato: 500 g di bietole, 80 g di formaggio grattugiato, 50 g di formaggio brie o di provola, 2 uova e olio evo

Preparazione tortini di verdure di tessa Gelisio: laviamo le bietole e le tagliamo in modo grossolano, mettiamo nella pentola con acqua bollente e salata, lessiamo ma le dobbiamo lasciare croccanti, le scoliamo benissimo.

In padella facciamo rosolare lo spicchio di aglio con l’olio evo, aggiungiamo la verdura lessata e la facciamo insaporire bene. Togliamo l’aglio e facciamo raffreddare le bietole.

In una ciotola sbattiamo le 2 uova con un pizzico di sale, aggiungiamo alle bietole e mescoliamo, uniamo anche il formaggio grattugiato e il formaggio a pezzettini, va bene sia il brie che la provola, mescoliamo il tutto.

Oliamo gli stampi monoporzione, ovvio che usiamo stampini adatti alla cottura. Aggiungiamo il pane grattugiato e adesso possiamo versare parte del composto. Completiamo con il pane grattugiato e mettiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti circa, non di più.