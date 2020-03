La ricetta dell’insalata di spinaci saporita di Cotto e Mangiato

Sono buonissimi gli spinaci crudi e la ricetta Cotto e Mangiato dell’insalata di spinaci saporita è una deliziosa idea per tutta la famiglia. Non solo spinaci perché tra le ricette Cotto e Mangiato abbiamo trovato un’insalata davvero ottima, si prepara in pochissimo tempo e aggiunge anche una parte croccante e golosa, il pane croccante e la pancetta o lo speck croccante. Un pochino di condimento e avremo una cena o un secondo piatto. Come sempre le ricette Cotto e Mangiato sono facili e veloci da realizzare e anche questa colta Tessa Gelisio è riuscita con i suoi consigli a regalare un’altra idea. Volendo possiamo anche arricchire ancora di più questa insalata di spinaci, possiamo aggiungere la frutta secca, possiamo aggiungere die formaggi, sarà così una vera bomba. Ecco la ricetta base dell’insalata di spinaci scelta per Cotto e Mangiato.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DELL’INSALATA DI SPINACI SAPORITA

Ingredienti: 140 g di germogli di spinaci, 60 g di pane raffermo a dadini, 4 fette di speck o pancetta a striscioline, 1 spicchio di aglio, sale, olio di oliva

Preparazione: laviamo e asciughiamo i germogli di spinaci, li tagliamo in modo grossolano e mettiamoli in una ciotola. In padella scaldiamo un po’ di olio evo e aggiungiamo lo spicchio di aglio schiacciato, facciamo rosolare e poi aggiungiamo il pane a dadini, facciamo dorare ma non bruciamolo, attenzione. Il pane deve diventare croccante e a questo punto lo togliamo dalla padella e versiamo sulla carta da cucina assorbente per togliere l’unto in eccesso.

Tagliamo lo speck a striscioline e rosoliamo nella stessa padella del pane ma senza aggiungere altro olio, dobbiamo renderlo croccante. Possiamo anche usare la pancetta. Versiamo nella ciotola anche lo speck, il pane a dadini, condiamo con sale e olio di oliva e serviamo la nostra golosa insalata di spinaci. Buon appetito a tutti.