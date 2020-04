Ricette in tv, da Quel che passa il convento biscotti variegati al cioccolato bianco

In questi giorni, orfani dei programmi di cucina più amati e seguiti, cerchiamo in giro sul web le ricette viste in tv che potrebbero essere preparate in casa da tutti, anche da chi si sta improvvisando chef! Dal programma Quel che passa il convento, in onda alle 11 su Tv2000, canale che tra l’altro in questo difficile periodo storico ha incrementato notevolmente i suoi ascolti, arrivano le ricette semplici da preparare in pochi passaggi in casa, con pochi ingredienti. Come dice il titolo del programma stesso, con “quel che passa il convento”. E allora oggi ecco la ricetta dei biscotti variegati al cioccolato bianco. Che ne dite?

DA QUEL CHE PASSA IL CONVENTO: RICETTA BISCOTTI VARIEGATI AL CIOCCOLATO BIANCO

Ingredienti:

250 gr Farina 00

50 gr Cacao amaro in polvere

Mezza bustina di Lievito in polvere per dolci

80 gr Burro

100 gr Zucchero

2 Uova

50 gr Nocciole tostate

Per guarnire:

100 gr Cioccolato bianco

Preparazione:

Per preparare i biscotti variegati al cioccolato bianco dovete per prima cosa preparare l’impasto.

Potete decidere se impastare a mano direttamente sulla spianatoia in legno, oppure usare la planetaria.

Preparate innazitutto le polveri: la farina setacciata assieme allo zucchero, al cacao amaro in polvere, alla mezza bustina di lievito.

Dopodichè unite il burro leggermente morbido, le uova e per ultime le nocciole leggermente sbriciolate.

Impastate il tutto fino ad ottenere un panetto omogeneo.

Dividete il panetto di impasto in diversi filoncini, dai quali ricaverete tante palline che andranno a formare i vostri biscotti.

Schiacciate un poco le palline ed adagiatele su una leccarda coperta da carta forno.

Infornate in forno statico a 180 gradi e cuocete per circa 12 minuti.

Una volta pronti, lasciate totalmente raffreddare i biscotti prima di decorarli con il cioccolato bianco.

Sciogliete il cioccolato bianco a bagnomaria o in microonde, e dopodichè trasferitelo in un imbuto, oscillate l’imbuto sui biscotti per ottenere delle righine di cioccolato bianco come in foto.

Che ne dite?