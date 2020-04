Da Geo la ricetta delle rose di sfoglia all’Alchermes

In onda in questi giorni Geo, che continua a fare compagnia al pubblico di Rai 3. E dopo alcune ricette viste e riviste, arriva nello spazio dedicato alla cucina, anche il momento di ricette nuove, come quelle delle rose di sfoglia all’alchermes. Che ne dite? Una ricetta molto semplice, se abbiamo questo liquore in casa, possiamo quasi certamente fare il dolce, visto che gli altri ingredienti sono quasi sempre presenti in dispensa!

ANTICHI DOLCETTI DELLA TRADIZIONE: LA RICETTA DA GEO



La cuoca ALESSANDRA BAZZOCCHI insieme al marito ROBERTO CASAMENTI con la loro ricetta, ha addolcito il pomeriggio del pubblico di Rai 3 con questa ricetta davvero molto buona.

ROSE DI SFOGLIA DOLCE ALL’ALCHERMES: LA RICETTA DA GEO

Per 8 persone

300 g farina 00

3 uova intere

3 cucchiai di alchermes

2 cucchiai di zucchero

1 litro di olio di girasole

qb crema al limone o al cioccolato

qb zucchero a velo

E adesso mettiamoci all’opera e iniziamo a preparare questa buonissima ricetta. Pochi passaggi ma che richiedono una particolare attenzione visto che dobbiamo dare alla sfoglia la forma dei petali di rosa.

Impastare tutti gli ingredienti su una spianatoia, formare una palla e lasciare riposare per circa 1 ora. Stendere la sfoglia e ritagliare dei dischi di circa 10 cm di diametro nei quali inciderete cinque tagli a raggio dall’esterno (i petali delle rose). Friggere singolarmente ogni disco in olio di girasole, premendo il centro del disco con il manico di un cucchiaio di legno. Scolare i dischi su carta da cucina, sovrapporli 2 a 2 e guarnire il centro di ogni rosa con un cucchiaio di crema al limone o di crema al cioccolato. Spolverare a piacere con zucchero a velo.

Che ne dite di questa super ricetta di Geo? Vi ricordiamo che potrete rivedere tutte le puntate del programma di Rai 3 sul sito ufficiale della Rai e sull’App RaiPlay.

