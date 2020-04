La ricetta del sartù di riso da Quel che passa il convento

Tra i programmi dedicati alla cucina molto amati in tv, c’è sicuramente Quel che passa il convento che va in onda alle 11 del mattino su Tv2000. Arrivano preziosi consigli per il pranzo ma anche per la cena o per la merenda con ottimi dolci. In questo sabato di inizio aprile vogliamo suggerirvi la ricetta del sartù di riso, buonissima per il pranzo e facile anche da fare. La ricetta è stata suggerita da nonna Maria Rosaria. Ricco e sostanzioso come sa esserlo solo un piatto della tradizione il sartù di riso non può mancare nel nostro ricettario. Prendiamo appunti e vediamo come si prepara?

LA RICETTA DEL SARTU’ DI RISO



Ingredienti:

350 gr Riso (Arborio o Carnaroli)

150 gr Mozzarella

2 Uova

150 gr Piselli freschi (il doppio del peso se surgelati)

150 gr Parmigiano

150 gr Carne macinata

80 gr mollica di Pane

Prezzemolo

Aglio

Noce moscata

Olia di semi (per friggere)

Passata di pomodoro

1 Cipolla

2 Salsicce

Sale

Olio d’Oliva

Mezzo bicchiere Vino rosso

Pangrattato

Burro

Preparazione:

Cuocete le uova ben sode e lessate i piselli.

Per il sugo:

Tritate la cipolla e mettetela in una casseruola con l’olio, cuocete a fiamma bassa per qualche minuto mescolando ogni tanto. Aggiungete le salsicce e continuate la cottura con il coperchio mescolando ogni tanto, quando le cipolle sono tenere e colorate togliete il coperchio e aggiungete il vino pian piano mescolando. Quando il vino sarà evaporato e le cipolle ridotte in purea, alzate la fiamma per qualche minuto ed aggiungete la passata ed un bicchiere d’acqua. Abbassate la fiamma e cuocete per 45 minuti con il coperchio.

Per le polpettine:

Mettete la mollica di pane a bagno in acqua.

Tritate lo spicchio d’aglio ed il ciuffetto di prezzemolo.

In una ciotola mettete la carne macinata, il pane strizzato, il parmigiano, un pizzico di sale, una grattata di noce moscata, l’aglio, il prezzemolo ed un uovo. Amalgamate con le mani.

Fate delle polpettine della grandezza di una nocciola, friggetele e lasciatele asciugare sulla carta assorbente.

Per la composizione:

Cuocete il riso al dente in acqua salata passarlo sotto l’acqua fredda e conditelo con parte del sugo (se troppo denso aggiungete un po’ d’acqua).

Imburrate una teglia e spolverate col pangrattato. Mettete uno strato di riso, uno strato di fettine di mozzarella, fettine di uova sode, un po’ di piselli, un po’ di polpettine, un po’ di parmigiano e un mestolo di sugo. Alternate uno strato di riso ed uno di ripieno e terminate con uno strato di riso.

Infornate a 180 gradi per 30 minuti (la cottura è completa quando la superficie è un po’ bruciacchiata).

( fonte foto e ricetta pagina Fb Quel che passa il convento)