La pastiera di Quel che passa il convento: proviamo la ricetta

Chef Gioconda e Camillo direttamente dalla cucina di Quel che passa il convento hanno portato in tavola la ricetta della pastiera napoletana che, pare da tradizione, si prepari il giovedì Santo per poi essere mangiata a Pasqua. Che ne dite di questo dolce tipico della tradizione culinaria campana? Proviamo anche noi a preparare in casa la Pastiera visto che passeremo una Pasqua anomala in questo 2020 fatto di restrizioni, preghiere e silenzio ma anche tanta gioia per l’affetto di tutte le persone care, che abbiamo in casa al nostro fianco, e che potremo sentire comunque tramite telefono e non solo.

DA QUEL CHE PASSA IL CONVENTO LA RICETTA DELLA PASTIERA NAPOLETANA

Ingredienti:

Per la frolla:

500 gr Farina

250 gr Burro

150 gr Zucchero

Buccia di 1 Limone

un pizzico di sale

2 Uova

1 Albume

Per il ripieno:

500 gr Grano Cotto

500 ml Latte

1 Limone

1 Arancia

500 gr Ricotta

7 Uova

2 bustine di Vanillina

1 fialetta di aroma Fior d’Arancio

1 fialetta di aroma Millefiori

Ricotta (macerata con lo zucchero)

Preparazione:

Macerate la ricotta e lo zucchero per 24 ore.

Bollite il grano cotto nel latte con l’aggiunta degli aromi per almeno10 minuti. A parte, montate le 7 uova.

Una volta raffreddato, unite il tutto aggiungendo ancora un po’ di aromi.

Nello stesso momento, preparate la pasta frolla con: 500 gr di farina, 250 gr di burro, 150 gr di zucchero, buccia di limone, un pizzico di sale, due uova e un albume.

Unite quindi la farina, il burro a temperatura ambiente e lo zucchero, poi aggiungete il resto.

Lasciate riposare la pasta frolla per almeno 30 minuti in frigorifero.

A seguire, stendete la pasta frolla in una teglia inumidendola con il burro spray, se lo avete, quindi versate l’impasto della pastiera, e per finire, sopra, stendete delle strisce di pasta frolla.

Mettete tutto in forno: i primi 50 minuti a 180 gradi ed i restanti 40 minuti, a 110 gradi.

A fine cottura, lasciate riposare la pastiera per 10 minuti a forno aperto.

( FONTE RICETTA E FOTO PAGINA FB QUEL CHE PASSA IL CONVENTO)