La ricetta delle salsicce panate con friggitelli da Quel che passa il convento

Siete ancora a caccia di una ricetta ricca nonostante le abbuffate degli ultimi giorni? Oggi vi proponiamo una ricetta davvero molto molto golosa per un secondo piatto da leccarsi i baffi. Che cosa prepariamo di buono oggi? Da Quel che passa il convento arriva la ricetta delle salsicce panate con friggitelli, vista nel programma di Tv2000 in onda alle 11 del mattino. In quest giorni, causa mancanza dei classici programmi televisivi dedicati alla cucina, abbiamo scovato delle nuove rubriche con delle ricette davvero niente male!

Vediamo quindi come si prepara questa buonissima ricetta.

LA RICETTA DELLE SALSICCE PANATE CON FRIGGITELLI

Ingredienti per la preparazione delle ricette panate con friggitelli. Ecco cosa ci serve:

Salsicce (una a persona)

Peperoni Friggitelli (50 gr per ogni salsiccia)

500 gr Pomodorini Datterini (per la salsa)

Mezza cipolla

Uno spicchio d’aglio

Olio Extravergine d’Oliva

Pangrattato

Rosmarino

Preparazione, vediamo tutti i procedimenti per questa ricetta.

Iniziate togliendo la pelle alle salsicce, passatele in una piatto con del pangrattato e subito dopo fatele cuocere in padella con olio d’oliva e rosmarino per circa 15 minuti. In seguito lavate i peperoni friggitelli e cuoceteli in una padella con olio ed aglio per circa 10 minuti, nel mentre preparate in un’altra padella un sughetto di pomodorini datterini con mezza cipolla tagliata finemente . A cottura ultimata unite il sugo ai friggitelli e poi impiattateli accanto alle salsicce panate.

Si tratta di una ricetta davvero super semplice che ci permetterà di portare in tavola un secondo piatto da leccarsi i baffi!