La ricetta del tiramisù pere e noci da Quel che passa il convento

Tra i programmi di cucina che stanno andando ancora in onda in questo periodo, con tante ricette in replica, c’è anche Quel che passa il convento. Il programma in onda su Tv2000 regala al pubblico dei consigli molto semplici per delle ricette che si possono fare generalmente con delle cose che si hanno in casa. Come dice lo stesso titolo del programma: con quel che passa il convento. La ricetta che vi suggeriamo oggi è quella del tiramisù noci e pere, vista proprio nel programma in onda sul canale 28 del digitale terrestre.

Vi ricordiamo che tutte le ricette viste nel programma Quel che passa il convento sono disponibili anche su Yuotube per chi volesse seguire tutti i passaggi delle preparazioni.

RICETTA TIRAMISU PERE E NOCI DA QUEL CHE PASSA IL CONVENTO

Ecco la ricetta per preparare questo buonissimo tiramisu semplice e veloce

Ingredienti:

8 Tuorli

200 gr Zucchero

500 gr Mascarpone

Savoiardi

Pere

Caffè

Preparazione, la ricetta è davvero facilissima per cui ci vorrà poco tempo per prepararla!

Unite i tuorli, le uova, lo zucchero e fate montare in una planetaria (se non l’avete potete usare uno sbattitore elettrico). Poi unite il mascarpone; bagnate i savoiardi nel caffè, mettete il tutto in un bicchiere, aggiungete le pere crude o leggermente caramellate e le noci. Buon appetito! ( fonte foto e ricetta pagina Fb quel che passa il convento)

