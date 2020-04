La ricetta dei gobeletti liguri da Quel che passa il convento

Un dolcetto tipico della Liguria semplicissimo da preparare? Oggi vi suggeriamo una ricetta davvero molto molto facile che si prepara tra l’altro con pochi ingredienti che abbiamo quasi sempre in casa. Da Quel che passa il convento arriva la ricetta dei gobeletti liguri una vera delizia. Sono dei biscotti di frolla ripieni di una confettura a piacere. Che ne dite? Proviamoci!

Vi ricordiamo che il programma Quel che passa il convento va in onda su Tv2000 dal lunedì al venerdì alle 11 ( canale 28 del digitale terrestre).

RICETTA QUEL CHE PASSA IL CONVENTO: GOBELETTI LIGURI

Ingredienti:

225 gr Farina

100 gr Burro

75 gr Zucchero

1 Uovo

1 Albume

Confettura a piacere

Preparazione:

Per preparare i gobeletti cominciate preparando per prima cosa la pasta frolla.

In una planetaria oppure a mano, impastate la farina assieme allo zucchero, al burro freddo a pezzettini e all’uovo intero.

Impastate energicamente fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Una volta pronto, potete decidere se lasciarlo riposare per una mezz’ora in frigo o se procedere subito alla preparazione dei pasticcini liguri.

Per preparare i gobeletti si possono usare gli stampini da pasticcini, da circa 3 cm di diametro, oppure usando gli stampini più grandi, come quelli per i muffin.

Stendete la pasta frolla, su una spianatoia di legno aiutandovi con un matterello, fino ad uno spessore di circa mezzo centimetro.

La sfoglia non deve essere troppo sottile altrimenti, una volta cotti, sarebbero troppo difficili sformare!

Imburrate e infarinate gli stampi. Una volta che avrete adagiato e ritagliato ogni base di frolla in ciascun stampino, farcite con mezzo cucchiaino di confettura: la tradizione vorrebbe quella di albicocca, ma potete usare anche quella di lamponi, dopodiché richiudete con un’altra parte di frolla, sempre dello stesso spessore della base.

Raccogliete tutti gli stampini su una teglia grossa, sbattete leggermente con una forchetta l’albume e distribuitelo sui pasticcini, quindi infornate in forno statico a 180 gradi per circa 20/25 minuti.

Una volta cotti, sfornate i gobeletti, lasciateli raffreddare completamente, quindi sformateli, cospargeteli di zucchero a velo e servite.

( Fonte foto e ricetta pagina Fb Quel che passa il convento)