Da Pomeriggio Cinque la pizza fatta in casa, la ricetta dei gemelli Fusco di Napoli

Anche a Pomeriggio Cinque la ricetta della pizza fatta in casa e oggi a preparare la pizza margherita ci hanno pensato i gemelli Fusco, ovviamente da Napoli. Una ricetta diversa dalle altre, gli ingredienti sono sempre gli stessi ma chi ormai è un vero appassionato di pizze fatte in casa capirà al volo le differenze. I tempi cottura, l’aggiungere la mozzarella o fior di latte solo in un secondo momento e poi i panetti preparati dopo un’ora dall’impasto. C’è da scoprire anche questa ricetta di Pomeriggio 5 per la pizza fatta in casa, quella che magari faremo sabato prossimo. Se vi piace la pizza un po’ più spessa ma ben cotta questa è la pizza che fa per voi. Chissà se anche Barbara D’Urso proverà a farla così.

LA RICETTA DELLA PIZZA DI POMERIGGIO CINQUE

Ingredienti: 1 kg di farina, 650 ml di acqua, 5 g di lievito fresco di birra, 25 g di sale, 20 ml di olio, basilico fresco, passata di pomodoro, olio di oliva fresco e fior di latte

Preparazione: in una parte dell’acqua sciogliamo il lievito, aggiungiamo un po’ di farina, qualcuno aggiunge anche un pizzico di zucchero per attivare la lievitazione. Dopo 20 minuti aggiungiamo l’olio, un po’ alla volta il resto della farina e il resto dell’acqua con il sale. Impastiamo il tutto. Verifichiamo se è necessario aggiungere altra acqua, l’impasto deve essere morbido. Facciamo riposare 1 ora e poi facciamo i panetti. Facciamo lievitare 6/8 ore. Stendiamo l’impasto con l’aiuto della farina e disponiamo sulla teglia da forno con un po’ di olio sulla base. Condiamo la pizza con la passata di pomodoro, un filo di olio e mettiamo in forno a 220/230 gradi per 20 minuti circa. Cinque minuti prima togliamo dal forno e aggiungiamo il fior di latte, mettiamo di nuovo in forno. Completiamo con il basilico e altro olio di oliva a crudo.