La pizzata ligure di Fulvio Marino, la ricetta senza lievito

Una vera golosità la pizzata ligure con la ricetta di Fulvio Marino. E’ un impasto senza lievito, c’è il ripieno di formaggio ma a differenza della pizza al formggio qui il condimento è goloso, con passata di pomodoro, acciughe, capperi, olive e origano. E’ una delle ricette che Fulvio Marino ha proposto in diretta su Instagram, un altro successo per lui che è un vero esperto delle farine. tante volte lo abbiamo visto a La prova del cuoco pronto con i suoi consigli. Consigli che possiamo seguire ancora grazie al suo profilo Instagram. Non solo ricette ma anche gli ingredienti giusti, date un’occhiata! Ecco intanto la ricetta della pizzata di Fulvio Marino, la pizzata ligure che piacerà a tutti, senza lievito e con un goloso ripieno ma il condimento lo è anche di più.

LA RICETTA DELLA PIZZATA LIGURE DI FULVIO MARINO

Ingredienti per la pizzata ligure: 1 kg di farina 00, 110 g di olio di oliva, 560 g di acqua, 10 g di sale, crescenza – passata di pomodoro, acciughe, capperi, olive e origano

Preparazione: impastiamo tutto insieme quindi la farina, l’olio di oliva, l’acqua e il sale, otteniamo un composto omogeneo e liscio che facciamo riposare per un’ora a temperatura ambiente. Dividiamo poi l’impasto in palline dal peso di 150 g utilizzando per ogni focaccia la teglia rotonda del diametro di 24 cm. Stendiamo le palline molto sottili utilizzando il matterello e poi ci aiutiamo con le mani. La sfoglia deve essere molto sottile.

Disponiamo la sfoglia nella teglia leggermente oliata e condiamo con pezzetti di crescenza o altro formaggio simile. Copriamo con un altro strato di pasta e possiamo fare adesso sulla superficie dei piccoli buchi per fare uscire il calore in cottura ed evitare che l’impasto si gonfi. Condiamo con passata di pomodoro, acciughe, olive e una spolverata di origano. Mettiamo in forno a 250 gradi per 6/7 minuti. Il consiglio è quello di mangiare ovviamente la focaccia ben calda ma sarà ottima anche fredda.