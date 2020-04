Da Geo la ricetta della torta di violette e mirtilli

Nelle puntate di Geo in onda ad aprile abbiamo visto tante ricette preparate nella cucina del programma di Rai 3 e non solo, prima che entrassero in vigore le nuove regole imposte dal governo vista l’emergenza coronavirus. Tra le ricette che non possiamo sicuramente perdere c’è quella della torta alle violette e mirtilli, una vera delizia. Che ne dite prendiamo appunti per capire come si prepara questo dolce? La ricetta è stata preparata dalla chef di Sansepolcro, Alessia Uccellini, nella puntata di Geo in onda il 20 aprile 2020 su Rai 3.

TORTA ALLE VIOLETTE E MIRTILLI: LA RICETTA DA GEO

Per il pan di spagna

6 rossi d’uovo

3 uova intere

9 cucchiai di zucchero

150 g di farina

Per la farcitura

400 ml di latte intero

3 tuorli

2 baccelli di vaniglia

4 cucchiai di zucchero semolato

1 cucchiaio di amido di mais o maizena

5 cucchiai di estratto o sciroppo di violetta

100 ml di panna fresca liquida

2 cucchiai di zucchero

Per la decorazione

250 ml di panna fresca

2 cucchiai di zucchero

1 goccia di essenza di violetta

1 ciotola di violette edibili

100 g di mirtilli

Iniziamo con la preparazione del pan di Spagna.

In una ciotola, mettete i rossi d’uovo, mettendo in un’altra i 3 albumi. Montate questi ultimi a neve ferma con la frusta. Montate i tuorli con lo zucchero finché diventeranno spumosi e chiari. Versare i tuorli nella ciotola degli albumi, amalgamando delicatamente con una spatola. Aggiungere la farina, setacciandola, continuando ad amalgamare delicatamente. Versare il composto in uno stampo ben imburrato e far cuocere in forno preriscaldato a 160° per circa 50 minuti, avendo cura di non aprire il forno durante questo intervallo. Sfornare il pan di spagna e lasciarlo intiepidire prima di sformarlo. Quando sarà freddo, tagliate il pan di spagna ricavandone 3 dischi uguali.

Per la crema: In una casseruola lavorare i tuorli con la frusta (anche elettrica) con lo zucchero fino a renderli cremosi e spumosi. Aggiungere l’amido passandolo per un setaccio ed incorporatelo bene nel composto

Scaldare il latte senza portarlo a ebollizione e aggiungerlo a filo alla crema, mescolando con delicatezza; unire al composto l’estratto di violetta e mescolare bene. Mettere il composto sul fuoco a fiamma bassa, mescolando continuamente, finché la crema sia addensata. Togliere dal fuoco e far raffreddare. Attenzione: è meglio non farla addensare troppo, perché, raffreddandosi, aumenterà comunque di consistenza e potrebbe diventare troppo dura.

Tagliare il pandispagna in tre dischi. Metterne il primo in un piatto da portata, spalmarvi un po’ di crema alla violetta e ripetere l’operazione fino a posizionare il terzo disco.

Montare a neve ben ferma la panna fredda con lo zucchero e la goccia di essenza di violetta e ricoprire con il composto la torta, con l’aiuto di una spatola. Rifinire disponendo i fiori e i mirtilli sulla sommità e sul contorno.

( fonte foto e ricetta pagina FB GEO)

Da Geo la ricetta della torta di violette e mirtilli ultima modifica: da