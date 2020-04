Da Cotto e Mangiato la ricetta del pollo alla diavola

Se vi piace il pollo alla diavola dovete provare la ricetta Cotto e Mangiato, la ricetta del pollo piccante di Tessa Gelisio. Anche questa volta con le ricette Cotto e Mangiato abbiamo un secondo piatto facile e veloce da preparare, alla portata di tutti. Il pollo alla diavola lo cuociamo in padella e semplicemente rendendo perfetto l’olio con cui lo spennelliamo. Una emulsione piccante, scegliamo noi quanto vogliamo rendere piccante il pollo alla diavola. Ecco una delle ultime ricette Cotto e Mangiato, la ricetta del pollo alla diavola del 23 aprile 2020. Non perdete le altre ricette dalla cucina di Tessa Gelisio in onda sempre nello spazio di Studio Aperto su Italia 1. Come sempre ricette per tutta la famiglia d preparare in poco tempo e con pochi ingredienti.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DEL POLLO ALLA DIAVOLA

Ingredienti per fare il pollo alla diavola: 1 pollo, curry, curcuma, peperoncino, paprika, sale, olio di oliva

Preparazione: in una ciotolina versiamo abbondante olio di oliva e aggiungiamo le spezie, quindi paprika, curcuma, curry, peperoncino e anche il sale. Mescoliamo bene. Prendiamo il pollo e lo apriamo a portafoglio e lo spennelliamo bene con l’emulsione appena preparata.

Scaldiamo bene una padella piuttosto ampia, dobbiamo mettere tutto il pollo e aggiungiamo ancora un po’ di olio evo. Copriamo con il coperchio e appoggiamo anche sopra un peso. Facciamo cuocere il pollo a fiamma media per circa 25 minuti. Giriamo il pollo e facciamo cuocere altri 25 minuti sempre a fiamma media. Il pollo alla diavola è cotto, dobbiamo adesso tagliarlo a pezzi o a fette e servire subito. ben caldo. Possiamo servire il pollo cotto alla diavola con il contorno che preferiamo, magari le classiche patate arrosto o saltate in padella, un purè di patate o della semplice lattuga ma anche un’insalata ricca e colorata.