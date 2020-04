La ricetta dei cookies da Quel che passa il convento

Cosa fare il fine settimana a casa? Ovviamente si cucina. Gli italiani in questo periodo complicato si sono messi all’opera diventando dei pasticceri, dei pizzaioli e sperimentando nuove ricette in cucina. Tra le ricette viste in tv abbiamo scelto quella dei cookies biscotti della tradizione culinaria anglosassone molto amati anche in Italia. Oggi vi suggeriamo la ricetta dei cookies vista in una delle puntate di Quel che passa il convento in onda in questi giorni in replica su Tv2000, canale 28 del digitale terrestre.

Vi ricordiamo tra l’altro che nella nostra sezione dedicata al mondo delle ricette potrete trovare tantissime idee. Non solo le ricette viste nei programmi tv in onda dal 2011 a oggi ma anche tante idee golose e semplici da portare in tavola!

Ma adesso torniamo alla preparazione dei nostri golosissimi cookies.

LA RICETTA DEI COOKIES DA QUEL CHE PASSA IL CONVENTO

Ingredienti:

1 Uovo

65 gr Zucchero Bianco

65 gr Zucchero di Canna

100 gr Burro

150 gr farina

1 cucchiaino di bicarbonato

50 gr Cioccolato Fondente

50 gr Mandorle

Q.b. Cioccolato fondente (per decorare)

Preparazione: inizia con l’impasto e poi via per i biscotti perfetto per colazione e merenda!

Sbattete l’uovo con lo zucchero; unite il burro fuso. Dopo averlo ben amalgamato il composto, aggiungete la farina e il bicarbonato; lavorate un poco poi aggiungete il cioccolato a pezzi e le mandorle tagliate bene. Formate delle palline di media grandezza, aiutandovi col cucchiaio, e mettetele sulla carta da forno. Una volta messe le palline nella teglia, aggiungete un pezzetto di cioccolato al centro di ognuna. Cuocete in forno a 180/190 gradi per circa 10 minuti.

Che ne dite di questi cookies vi sono piaciuti? Appuntamento alla prossima ricetta con soluzioni semplici e alla portata di tutto per preparare in casa qualcosa di davvero molto buono.

