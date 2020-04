Da Quel che passa il convento la ricetta del pesce spada in guazzetto

Ivana e Rosalba hanno preparato una buonissima ricetta a base di pesce in una delle ultime puntate di Quel che passa il convento il programma culinario in onda su Tv2000. Che cosa ci suggeriscono di buono? Dal programma in onda sul canale 28 del digitale terrestre arriva la ricetta del pesce spada in guazzetto. Una vera delizia questa ricetta per chi ama il pesce per cui prendiamo appunti e vediamo come si prepara questo buonissimo piatto.

LA RICETTA DEL PESCE SPADA IN GUAZZETTO DA QUEL CHE PASSA IL CONVENTO

Ingredienti: ecco tutto quello che ci serve per preparare questa delizia

1 fetta di Pesce Spada

1 Cipolla piccola

1 spicchio d’Aglio

1 mazzetto di Prezzemolo

8 -10 Pomodorini

Olio extra vergine q.b.

Sale

Peperoncino

Vino bianco

Preparazione:

Tagliate il pesce (potete farvelo tagliare direttamente dal pescivendolo per non sbagliare).

Preparate un trito con l’aglio, la cipolla e il prezzemolo, versatelo in una padella con dell’olio e fatelo rosolare, aggiungete il pesce dopo averlo lavato in acqua corrente.

Dopo qualche minuto sfumate con il vino bianco e lasciatelo evaporare.

Prendete i pomodorini e tagliateli a pezzetti e aggiungeteli nella padella, salate e, se vi piace, mettete anche un pizzico di peperoncino.

Cuocete per circa 20 minuti. Accompagnate questo piatto con una bella insalatina mista.

La ricetta del pesce spada in guazzetto è servita! Che ne dite? Un piatto a base di pesce molto semplice e facile da realizzare. Vi ricordiamo che il programma va in onda dal lunedì al venerdì su Tv2000.

( fonte foto e ricetta pagina Fb Quel che passa il convento)